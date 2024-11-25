Правый политик побеждает на выборах президента Румынии

Кэлин Джорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии. На втором месте - премьер-министр страны и социал-демократ Марчел Чолаку.

Правый политик Кэлин Джорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии с 22,91% после подсчета 99,7% голосов, сообщает ЦИК страны утром в понедельник, 25 ноября.

На втором месте с 19,19% расположился социал-демократ и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, которому прочили победу экзитполы. Третий результат показывает Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии" (19,14%). Замыкает четверку лидеров крайне правый кандидат Джордже Симион с 13,87% голосов.

Избирательные участки в Румынии, где проживают с около 19 млн человек, были открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск). По данным аналитиков, в стране - сильная политическая напряженность, недовольство вызывает рекордная инфляция, которая достигла 10% в 2023 году и сохраняется на уровне в 5,5%.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в стране запланированы на 1 декабря.

Всего на выборах были представлены 13 кандидатов. Второй тур назначен на 8 декабря.

Кто примет участие во втором туре выборов президента Румынии

Кэлин Джорджеску - беспартийный кандидат, ранее состоявший в националистическом "Альянсе за объединение румын". Бывший исполнительный директор Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. В период с 2010 по 2012 годы Джорджеску занимал пост специального докладчика в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. В СМИ его иногда называют пророссийским политиком.

Марчел Чолаку - действующий премьер-министр Румынии (с июня 2023 года) и бывший председатель нижней палаты румынского парламента, Палаты депутатов, из Социал-демократической партии (PSD). СМИ описывают его как сторонника левых экономических и правых социальных идей.