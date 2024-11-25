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ПолитикаРумыния

Правый кандидат лидирует на выборах президента Румынии

Алексей Волошинов
25 ноября 2024 г.

Правый кандидат Кэлин Джорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии. На втором месте - премьер-министр страны и социал-демократ Марчел Чолаку.

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Коллаж: Кандидаты в президенты Румынии Кэлин Джорджеску и Марчел Чолаку, которые примут участие во втором туре выборов президента
Кандидаты в президенты Румынии Кэлин Джорджеску и Марчел Чолаку, которые примут участие во втором туре выборов президентаФото: Alexandru Dobre/Zoltan Mathe/AP

Правый политик Кэлин Джорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии с 22,18% после подсчета 95,43% голосов, сообщает ЦИК страны в ночь на понедельник, 25 ноября.

На втором месте с 20,3% расположился социал-демократ и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, которому прочили победу экзитполы. Третий результат показывает Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии" (17,94%). Замыкает четверку лидеров крайне правый кандидат Джордже Симион с 14,18% голосов.

Избирательные участки в Румынии, где проживают с около 19 млн человек, были открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск). По данным аналитиков, в стране - сильная политическая напряженность, недовольство вызывает рекордная инфляция, которая достигла 10% в 2023 году и сохраняется на уровне в 5,5%.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в Румынии запланированы на 1 декабря.

Всего на выборах были представлены 13 кандидатов. Второй тур назначен на 8 декабря.

Кто примет участие во втором туре выборов президента Румынии

Кэлин Джорджеску - беспартийный кандидат, ранее состоявший в националистическом "Альянсе за объединение румын". Бывший исполнительный директор Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. В период с 2010 по 2012 годы Джорджеску занимал пост специального докладчика в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. В СМИ его иногда называют пророссийским политиком.

Марчел Чолаку - действующий премьер-министр Румынии (с июня 2023 года) и бывший председатель нижней палаты румынского парламента, Палаты депутатов, из Социал-демократической партии (PSD). СМИ описывают его как сторонника левых экономических и правых социальных идей.

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