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Правые популисты лидируют в первом туре выборов во Франции

Евгений Жуков
30 июня 2024 г.

"Национальное объединение" Марин Ле Пен уверенно побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции. Согласно предварительным результатам, правые популисты набирают около 34 процентов голосов.

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На одном из избирательных участков на парламентских выборах во Франции
На одном из избирательных участков на парламентских выборах во ФранцииФото: LUDOVIC MARIN/AFP

В первом туре парламентских выборов во Франции, прошедшего в воскресенье, 30 июня, явно лидируют правые популисты из "Национального объединения" (RN) Марин Ле Пен. Согласно неофициальным предварительным результатам подсчета голосов, эта партия вместе с союзниками набирает около 34 процентов голосов.

Избирательный альянс левых и "зеленых" "Новый народный фронт" набирает около 29 процентов, а правительственный лагерь президента Эмманюэля Макрона сильно отстает - у него 20,3-21,5%.

По прогнозам трех разных социологических компаний, по результатам второго тура выборов, намеченного на 7 июля, правые популисты могут получить относительное или даже абсолютное большинство в Национальном собрании.

Распределение 577 мест в парламенте будет зависеть от того, снимут ли многие кандидаты свои кандидатуры во втором туре голосования, например, чтобы не допустить победы кандидата от RN.

Явка избирателей в первом туре превысила 60 процентов, что стало самым высоким показателем за последние десятилетия.

 

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