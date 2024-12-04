Правозащитники РФ и Украины - какое сотрудничество возможно

Помощь украинцам, незаконно задержанным Россией, стала одной из тем прошедшей 3 декабря в Берлине антивоенной конференции. В каких сферах еще возможна кооперация украинских и российских правозащитников?

"Освобождение украинских граждан, незаконно задержанных Россией: стратегии и вызовы" - так называлась одна из сессий на конференции российских продемократических и антивоенных инициатив, которая состоялась в Берлине 3 декабря. Ее модерировала известная украинская правозащитница, глава "Центра гражданских свобод", лауреатка Нобелевской премии мира-2022 как исполнительный директор "Центра гражданских свобод" Александра Романцова.

Препятствия для совместной работы: не только язык

В сессии принимали участие как украинские, так и российские правозащитники, работающие с этой темой по обе стороны границы. Первым вызовом перед участниками стал выбор языка. Александра обратилась на русском к по большей части русскоязычной аудитории: "Я мечтаю, чтобы когда-нибудь на таком круглом столе все бы говорили и понимали украинский. Но я верю, что вы над этим работаете".

Но не только и не столько язык является препятствием для кооперации между представителями гражданского общества из России и Украины. "До тех пор, пока человек с российским паспортом не продемонстрирует желание поддержать победу Украины, не просто отсутствие войны, а победу Украины, возврата всего, что люди уже потеряли в рамках этой войны, правосудия, никакая кооперация российского и украинского гражданского общества невозможна", - сказала Романцова в интервью DW.

Александра Романцова Фото: Simon Pugh Photography

Сейчас возможно лишь взаимодействие с отдельными активистами внутри страны, либо с представителями диаспоры по конкретным гуманитарным направлениям, считает Романцова. Одно из них - как раз поиск, помощь и освобождение мирныхукраинцев, находящихся в плену в России.

Кто помогает украинцам, находящимся в плену в России

Этим занимается проект, в котором работает адвокат из России Валерия Ветошкина. Из соображений безопасности мы не указываем его название. "Об этом мало кто говорит, - считает Валерия. - Мы много говорим про политических заключенных, про войну как таковую, но мы мало говорим о том, что Россия похищает мирных граждан на оккупированных украинских территориях".

По данным правозащитного центра "Мемориал", таких не менее 7000. За два года существования проекта удалось освободить 23 человека, которые находились в различных правовых статусах, в том числе задержанных "за противодействие специальной военной операции", рассказывает Валерия. Она отмечает, что это внеправовой статус, не закрепленный ни в одном законе. Этих людей незаконно содержат в колониях без обвинений, суда и приговора часто в режиме "инкоммуникадо".

Валерия рассказывает, что в своей работе иногда кооперируется с украинскими правозащитниками. Например, она помогает отправлять запросы российским властям одному адвокату из Украины. "У нас есть взаимопонимание, мы работаем на одной стороне и помогаем друг другу. Мы не сталкивались с тем, что с нами отказывались работать, потому что мы россияне", - говорит Валерия.

Донаты россиян на помощь Украине

Активистка из украинской организации, которая оказывает гуманитарную помощь перемещенным лицам на территории Украины и дала свой комментарий DW анонимно, тоже считает, что сотрудничество возможно, например, в области фандрайзинга.

Ее организация существует, среди прочего, на средства фонда "Давайте" - проекта "Службы поддержки", "Медузы" и "Дождя". "Мы знаем, что некоторые украинские организации отказались брать у них деньги, хотя они и базируются в Европе. Но мы в этом сотрудничестве не видим ничего плохого", - сказала активистка. При этом они полностью исключают работу с волонтерами на оккупированных территориях и российскими организациями внутри страны. "Это просто опасно", - говорит она.

Российские антивоенные активисты на демонстрации в Берлине (февраль 2024 года) Фото: DW

Соосновательница проекта "Давайте" Софья Жукова на одной из панелей конференции отметила, что поддерживать надо две стороны: и волонтеров, которые помогают на оккупированных РФ территориях, и украинские организации, которые вывозят людей, чтобы те не оказались в оккупации. Однако наладить контакт между этими группами вряд ли получится.

Сотрудничество в том объеме, который нужен украинцам

Исполнительный директор Гражданского форума (Civil Society Forum), организации, которая наводит мосты между гражданскими обществами разных стран, Наталья Новакова отмечает, что вопрос сотрудничества в условиях военного конфликта не новый, он возник еще в 2014 году, после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе. Но положение ухудшилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В той ситуации, когда одна сторона - украинская, пребывает под бомбежками, мы должны понимать, что мы, как минимум, будем выглядеть глупо, если мы будем в тот момент спрашивать людей: а не хотите ли вы поговорить с гражданским обществом той страны, которая на вас эти бомбы бросает?", - говорит она.

Наталья считает, что сотрудничество возможно только в том объеме и в том формате, на который готовы украинские партнеры, и в тех сферах, где это сотрудничество прямо сейчас может принести какую-то пользу. "В этом сотрудничестве мы должны всегда спрашивать их, на что они готовы, что им комфортно, какие у них потребности, как российские коллеги могут быть им полезны. И если мы начинаем диалог с этого, мне кажется, шансы на успех намного выше".