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Задержание во время акции протеста в Москве против мобилизации россиян для войны против Украины, 21 сентября 2022 года
Задержание во время акции протеста в Москве против мобилизации россиян для войны против УкраиныФото: Alexander Nemenov/AFP
КонфликтыРоссия

Правозащитники готовят по всей РФ акции против мобилизации

Александра Иванова
1 ч. назад

Ожидается, что акции против участия резервистов в войне с Украиной пройдут более чем в 30 городах по всей России.

https://www.dw.com/ru/pravozasitniki-gotovat-po-vsej-rossii-akcii-protiv-mobilizacii/a-63226652

Правозащитное движение "Весна" призвало противников мобилизации российских резервистов для участия в войне против Украины вечером в субботу, 24 сентября, выйти на улицы своих городов с протестами.

Предупреждая о рисках, связанных с участием в подобных мероприятиях, авторы Telegram-канала движения рекомендовали активистам приносить с собой плакаты с лозунгами, "которые не запрещены", а также ознакомиться с памятками по безопасности. Женщин призвали прийти в черной одежде.

Ожидается, что всероссийская акция протеста против отправки резервистов на войну с Украиной состоится более чем в 30 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владикавказе, Калининграде, Мурманске, Ростове-на-Дону и Архангельске.

Мобилизация резервистов в России

О призыве 300 000 резервистов для участия в войне против Украины стало известно 21 сентября, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего указа. Ранее, в выступлении 8 марта, глава российского государства подчеркнул, что Россия не пойдет на подобный шаг, а также не станет отправлять на войну с Украиной солдат-срочников.

После объявления о начале мобилизации в России на границах РФ с соседними государствами, в том числе Казахстаном, выстроились автомобильные очереди, а цены на международные авиабилеты существенно выросли.

Между тем Берлин заявил, что стремление избежать мобилизации в России будет расцениваться как убедительное основание для получения политического убежища в ФРГ.

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