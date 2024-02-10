Правозащитника Хамроева отправили в ШИЗО во Владимире

Осужденный по обвинению в оправдании терроризма активист ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" Бахром Хамроев отправлен в штрафной изолятор (ШИЗО) в тюрьме №2 во Владимире. Об этом интернет-издание "Медиазона" сообщило в пятницу, 9 февраля, со ссылкой на супругу Хамроева.

Администрация пенитенциарного учреждения, известного как Владимирский централ, обосновала свое решение "нарушением формы одежды", объяснила жена активиста. "За те дни, когда ему не давали лекарства и его мучали боли, он вынужден был снять форму", - рассказала собеседница "Медиазоны". Ранее Хамроев в письме супруге рассказал об избиении в тюрьме.

Бахром Хамроев занимался правовой и социальной поддержкой мигрантов. В феврале 2022 года он был задержан по обвинению в оправдании терроризма и участии в террористической деятельности. В мае 2023-го суд приговорил правозащитника к 14 годам лишения свободы и запретил ему в течение четырех лет администрировать сайты.

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

Историко-просветительское общество "Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом в декабре 2021 года. Прокуроры обвинили правозащитные организации в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

Обе организации обжаловали решения судов, однако апелляции не были удовлетворены. В июне 2022 года сторонники ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" создали новую организацию - Центр защиты прав человека "Мемориал".

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