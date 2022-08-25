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Основатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин
Основатель "Комитета против пыток" Игорь КаляпинФото: DW/J. Wyschnewezkaya
Права человекаРоссия

Правозащитник Игорь Каляпин госпитализирован после нападения

Даниил Сотников
1 ч. назад

Неизвестный пытался убить основателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина и порезал ему лицо, сообщили в президентском Совете по правам человека.

https://www.dw.com/ru/pravozasitnik-igor-kalapin-gospitalizirovan-posle-napadenia/a-62920185

На члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) и основателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина совершено нападение в его доме в Нижегородской области. "В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию, и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия", - сообщается в Telegram-канале СПЧ в четверг, 25 августа. Сам Каляпин после нападения был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Нападавший представился сотрудником полиции

"Мы отмечали день рождения бывшего сотрудника, и там был этот человек, его мне представили как действующего сотрудника полиции. Мы выпивали, все было хорошо. Потом я пригласил его к себе в дом, и он ни слова не говоря напал на меня. Он натурально пытался меня убить, он хотел проткнуть мне горло осколком стекла. Он был неадекватен", - рассказал Каляпин Telegram-каналу "Осторожно, новости", уточнив, что у него разбито лицо и, возможно, сломан нос.

По словам правозащитника, он не знает, связано ли нападение с его деятельностью, но "видимых причин тому не было". Газета "Московский комсомолец" без ссылок на источник сообщила, что нападавший представился начальником уголовного розыска Нижегородского УВД.

Угрозы Каляпину

Игорь Каляпин более 20 лет занимается правозащитной деятельностью, в 2000 году он основал "Комитет против пыток". Организация ведет расследования жалоб на пытки и бесчеловечное обращение. Среди прочего комитет занимался мониторингом соблюдения прав человека в Чечне.

В 2015 году министерство юстиции РФ признало "Комитет против пыток" "НКО, выполняющей функции иностранного агента". После этого решения комитет как юридическое лицо самоликвидировался и была создана новая организация - "Комитет по предотвращению пыток". В 2016 году новую НКО тоже признали иноагентом. Каляпин возглавлял "Комитет по предотвращению пыток" до 2022 года, но в начале февраля ушел с этого поста.

В январе глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Каляпина, а также журналистку Елену Милашину "террористами, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев". Кадыров призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". После этих слов комитет  обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

Через несколько дней на двери дома 84-летней матери Каляпина в Нижнем Новгороде повесили плакат, на котором было написано "Игорь Каляпин защищает террористов! Позор иностранному агенту".

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