Правозащитники в Беларуси признали политзаключенными еще 8 активистов

Правозащитные организации Беларуси в совместном заявлении, обнародованном в среду, 3 марта, призвали политзаключенными еще восемь активистов - Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталия Бондаренко, которые были осуждены по статьям о массовых беспорядках и нарушении общественного порядка, и потребовали от белорусских властей незамедлительно освободить их.

"Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года. Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам", - подчеркивается в заявлении.

"Мы оцениваем преследование Виктории Кульши, Сергея Мироевского, Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталии Бондаренко как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными", - указали подписанты заявления.

Призыв освободить политзаключенных

Правозащитники призвали незамедлительно освободить этих и других политзаключенных, прекратить их уголовное преследование, а также политические репрессии в Беларуси в целом. Авторы заявления также раскритиковали власти Беларуси за чрезмерное применение силы к мирным демонстрантам. "Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат", - напомнили они.

Совместное заявление подписали 9 правозащитных организаций Беларуси: Правозащитный центр "Весна", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РОО "Правовая инициатива", Простое общество "Инициатива FORB", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов и Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов глосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

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