 Правозащитники в Беларуси признали политзаключенными еще 8 активистов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.03.2021

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Беларусь

Правозащитники в Беларуси признали политзаключенными еще 8 активистов

В совместном заявлении правозащитные организации призвали освободить этих и всех остальных политзаключенных в Беларуси. Они подчеркнули, что протестные выступления граждан не несли угрозы нацбезопасноти.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси

Правозащитные организации Беларуси в совместном заявлении, обнародованном в среду, 3 марта, призвали политзаключенными еще восемь активистов - Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталия Бондаренко, которые были осуждены по статьям о массовых беспорядках и нарушении общественного порядка, и потребовали от белорусских властей незамедлительно освободить их.

"Свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года. Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам", - подчеркивается в заявлении.

"Мы оцениваем преследование Виктории Кульши, Сергея Мироевского, Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталии Бондаренко как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными", - указали подписанты заявления.

Призыв освободить политзаключенных

Правозащитники призвали незамедлительно освободить этих и других политзаключенных, прекратить их уголовное преследование, а также политические репрессии в Беларуси в целом. Авторы заявления также раскритиковали власти Беларуси за чрезмерное применение силы к мирным демонстрантам. "Впервые в истории Беларуси в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы. Особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат", - напомнили они.

Совместное заявление подписали 9 правозащитных организаций Беларуси: Правозащитный центр "Весна", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РОО "Правовая инициатива", Простое общество "Инициатива FORB", Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов и Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов глосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборов 9 августа, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


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