 Amnesty International резко осудила признание ФБК экстремистским | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2021

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Россия

Amnesty International резко осудила признание ФБК экстремистским

Присвоение организациям Навального статуса экстремистских - это нападение на свободу слова и собраний, заявили в Amnesty International.

Оппозиционный политик Алексей Навальный во время судебного процесса, май 2021 года

Алексей Навальный во время судебного процесса

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) в заявлении, обнародованном в среду, 10 июня, резко осудила решение Мосгорсуда признать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабов находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального экстремистскими.

"Это нападение на гражданскую активность служит цели ограничить права на свободное выражение мнения и на собрания для тысяч человек в России", - говорится в документе. По словам эксперта AI по России Петера Франка (Peter Franck), соответствующее решение суда дает возможность осуществлять уголовное преследование сторонников Алексея Навального в случае, если они захотят продолжать проявлять активность в политике, только за то, что они были связаны с оппозиционером.

"Цель: уничтожить движение Навального"

По оценке немецкого эксперта, "имеющее расплывчатое определение понятие "экстремизм" все чаще становится (в России. - Ред.) синонимом критики правительства". Десятки сотрудников штабов Навального, работавших в 34 регионах страны, и сотни тысяч пользователей интернета, делившиеся ссылками на материалы, распространяемые организаций Навального, стали потенциальными объектами репрессий, резюмирует Франк.

"Цель ясна: уничтожить движение Навального, пока он сидит в тюрьме и вынужден наблюдать за этим процессом. Примечательно, что судебное разбирательство было объявлено "тайным" и проведено без прозрачности для общественности", - указывает правозащитник. По его мнению, суды, законодательная власть и президент сейчас эффективно работают вместе, чтобы обеспечить нужный результат осенних на выборах в Госдуму.

Временное лишение Навального статуса узника совести

После задержания Алексея Навального в Москве, куда он вернулся, пройдя в Германии лечение от последствий отравления его боевым отравляющим веществом семейства "Новичок", Amnesty International в январе 2021 года признала его узником совести. Однако всего через несколько недель после этого, в феврале 2021 года, организация лишила оппозиционера этого статуса, посчитав, что отдельные его высказывания, сделанные в 2007-2008 годах, "достигают уровня языка ненависти".

В начале мая 2021 года, после пересмотра трактовки термина "узник совести", правозащитники вернули Навальному этот статус. "Мы признаем, что взгляды и поведение человека могут эволюционировать. Часть миссии Amnesty - поощрять людей к позитивному восприятию прав человека, а не внушать, что они навсегда остаются пленниками прошлого поведения", - пояснила тогда организация в сопроводительном заявлении.

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