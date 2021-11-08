Правозащитник Пономарев оштрафован по статье о СМИ-"иноагентах"

Основатель движения "За права человека" Лев Пономарев оштрафован на 10 тысяч рублей по административной статье о средствах массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Такое решение Хорошевский районный суд Москвы принял в понедельник, 8 ноября.

В октябре на правозащитника составили протокол о нарушении требований к СМИ-"иноагентам". Пономарев распространял материалы в соцсетях без соответствующей маркировки или с неправильной маркировкой, говорилось в документе.

Статус СМИ-"иноагента" могут получить и физлица

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". А в 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

В конце 2020 года министерство юстиции РФ внесло правозащитника в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Движение "За права человека" было ликвидировано по решению Верховного суда РФ в ноябре 2019 года. Оно действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов".

В марте движение объявило о самороспуске. Пономарев подчеркнул, что он сам и многие другие участники движения по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью.

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