 Правозащитник Пономарев оштрафован по статье о СМИ-″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 08.11.2021

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Россия

Правозащитник Пономарев оштрафован по статье о СМИ-"иноагентах"

Хорошевский cуд Москвы назначил штраф в 10 000 рублей основателю движения "За права человека", посчитав Льва Пономарева виновным в распространении материалов без маркировки СМИ-"иноагента".

Основатель движения За права человека Лев Пономарев

Лев Пономарев (фото из архива)

Основатель движения "За права человека" Лев Пономарев оштрафован на 10 тысяч рублей по административной статье о средствах массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Такое решение Хорошевский районный суд Москвы принял в понедельник, 8 ноября.

В октябре на правозащитника составили протокол о нарушении требований к СМИ-"иноагентам". Пономарев распространял материалы в соцсетях без соответствующей маркировки или с неправильной маркировкой, говорилось в документе.

Статус СМИ-"иноагента" могут получить и физлица

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". А в 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

В конце 2020 года министерство юстиции РФ внесло правозащитника в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Движение "За права человека" было ликвидировано по решению Верховного суда РФ в ноябре 2019 года. Оно действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов".

В марте движение объявило о самороспуске. Пономарев подчеркнул, что он сам и многие другие участники движения по всей России продолжат заниматься правозащитной деятельностью.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

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Контекст

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