Правозащитник Лев Пономарев запустил петицию против войны с Украиной

Правозащитник Лев Пономарев запустил на сайте Change.org петицию с требованием немедленно вывести российские войска с территории Украины и прекратить огонь со стороны российских вооруженных сил.
"Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти. Мы будем добиваться привлечениях их к ответственности за их деяния. Да будут они прокляты!" - говорится в петиции, которую уже подписали более 150 тысяч человек.
"Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами, - указано в петиции. - Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен, а сегодня разоблачения не требуются - все очевидно с самого начала".
В России задерживают участников антивоенных пикетов
Пономарев также сообщил о начале формирования в России антивоенного движения для поддержки "любых мирных форм антивоенного протеста". Он обратился с призывом к россиянам присоединяться к движению и выступать против войны.
В России между тем проходят задержания участников пикетов против войны с Украиной. Задержания прошли в Москве, Хабаровске, Екатеринбурге, Томске.
В ночь на 24 февраля российские вооруженные силы начали вторжение на территорию Украины, которое президент Владимир Путин назвал "специальной операцией на Донбассе". Рано утром российские войска атаковали государственную границу Украины сразу в нескольких районах, сообщила украинская Госпогранслужба. Ударам с воздуха подверглись объекты военной инфраструктуры.
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Автор: Марина Барановская