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MH17: власти Нидерландов имели право не информировать СМИ

Ксения Польская
18 января 2024 г.

Суд ЕС в Люксембурге постановил, что правительство Нидерландов обязано было соблюдать конфиденциальность информации о сбитом над Донбассом "Боинге" и правомерно отказало СМИ в ее предоставлении.

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Логотип и название перед входом в здание Европейского суда в Люксембурге
Перед входом в здание Европейского суда в ЛюксембургеФото: John Thys/AFP/Getty Images

Правительство Нидерландов оправданно отклонило запрос СМИ на предоставление информации о "Боинге" рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сбитом российской ракетой над Донбассом в 2014 году. Такой вердикт вынес Суд Европейского Союза в Люксембурге по иску нидерландских медиакомпаний группы RTL в четверг, 18 января. 

Суд подтвердил, что конфиденциальность информации, касающейся авиационных инцидентов и катастроф, является центральным элементом системы надзора и контроля, установленной законодательными органами ЕС для повышения авиационной безопасности, основанной на сборе, обмене между государственными органами и анализе этой информации, сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Суд подчеркнул строгость этой конфиденциальности, распространяющейся на всю информацию, собранную для этих целей национальными компетентными органами. Следствием этого обязательства является запрет на предоставление или использование такой информации для любых других целей.

Суд в Люксембурге: Режим конфиденциальности в случае MH17 оправдан

Помимо этого суд постановил, что этот строгий режим конфиденциальности является оправданным и соразмерным цели, даже если может нарушить право на свободу выражения мнения и информации. 

При этом режим конфиденциальности не запрещает общественности и СМИ искать информацию в этой связи из других источников и иными способами. Кроме того, он не исключает возможности раскрытия соответствующей информации по инициативе и под контролем компетентных органов и судов при условии, что это совместимо с обеспечением авиационной безопасности.

17 июля 2014 года пассажирский самолет рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой российского производства над селом Грабово Донецкой области, которое в то время контролировали пророссийские сепаратисты. 298 человек погибли. 

В 2018 году медиакомпании RTL Nederland и RTL Nieuws запросили информацию об этом у правительства Нидерландов. Компетентный министр отклонил запрос, сославшись на конфиденциальность информации в соответствии с национальным законодательством и правом ЕС. Компании RTL оспорили эту конфиденциальность в суде, сославшись на фундаментальное право на свободу слова и информации, а также особую роль наблюдателя, отведенную СМИ.

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