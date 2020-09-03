Когда у немцев появится право работать на удаленке?

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) планирует закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке. В минувшие выходные он заявил о том, что проект "закона о мобильной работе" (Mobile-Arbeit-Gesetz) готов, вызвав тем самым удивление своих коллег и бурную дискуссию.

Итак, законопроект предписывает работодателям обеспечить своим сотрудникам возможность удаленки как минимум 24 дня в году, то есть два дня в месяц, если это позволяют производственные и организационные процессы. Что в них не уcтраивает критиков?

Удаленка - больше не эксклюзивное право

Главный аргумент критиков - новый закон расходится с реалиями во многих профессиональных сферах. Из-за пандемии коронавируса там, где это возможно, многие предприятия и так перешли на удаленку, отмечает глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Инго Крамер (Ingo Kramer) в интервью информационному агентству dpa. В частности, Google, ранее арендовавший дополнительные помещения для офиса в престижном районе Мюнхена, сократил число сотрудников, находящихся в нем. Но такие изменения наблюдаются не только у гигантов цифровой экономики.

Министр труда ФРГ Хубертус Хайль

И в других сферах видео-конференции и обмен данными с помощью облачных технологий с сотрудниками, работающими удаленно, стали почти нормой трудовых будней.

Работа в дистанционном режиме - уже не исключительное право. Сейчас свои обязанности на удаленке выполняют более трети наемных работников в Германии. По данным опроса, проведенного по заказу федерального министерства труда, 87 процентов тех, кто работает из дома, "очень довольны" или "довольны" работой из дома.

Критики требуют большей гибкости

Некоторые критики, среди них, например, и Немецкое объединение профсоюзов (DGB), считают планы министра недостаточными: тех, кому действительно удобнее работать в домашнем офисе, два дня в месяц не спасут, считают они, а вместо размытого минимума нужны четкие правила. Звучат и предложения вместо права на хоум-офис отказаться от восьмичасового рабочего дня в пользу гибкого графика с установленным максимумом рабочих часов в неделю, который нельзя превышать.

Представители интересов работодателей, в свою очередь, считают, что новый закон оказывает давление на бизнес, которому сейчас и так нелегко. Излишняя бюрократия и повышение производственных расходов в связи с необходимостью "отпускать" сотрудников на удаленку будут препятствовать восстановлению экономики в посткоронавирусное время, уверен глава Федерального объединения среднего бизнеса Марио Охофен (Mario Ohoven). Вместо всеобщего право на домашний офис более целесообразными он считает соглашения на добровольной основе.

Всеобщее право и другие идеи защитить трудящихся

Министра труда Хубертуса Хайля, среди прочего, упрекают в популизме. Он - член социал-демократической партии Германии (СдпГ), отстаивающей права трудящихся. Поэтому высказывается и мнение, что партия пытается с помощью нового закона привлечь новых избирателей, поскольку классических рабочих, трудящихся в производственных цехах, все меньше, а число тех, кто занимается интеллектуальным трудом за компьютером в офисах, растет. Многие указывают на то, что дистанционный режим работы возможен далеко не в каждой профессии. Однако министр труда настаивает на всеобщем праве. Возможность вести с начальником переговоры на эту тему должна быть у всех, подчеркивает Хубертус Хайль, - та же помощница врача могла бы хоть частично выполнять работу из дома, например, выставлять счета пациентам.

Новый закон предусматривает четкое разграничение работы и личной жизни. Он предписывает документировать рабочее время в домашнем офисе. Это, по мнению министра, поможет избежать переработки и постоянного пребывания сотрудника на связи с начальником. Кроме того, закон расширяет и страховые возможности. В Германии работодатель обязан застраховать всех своих сотрудников от несчастных случаев на работе, а также по дороге на работу и с работы. Единственное условие - путь должен быть прямым: если сотрудник решил забежать в супермаркет и, поскользнувшись, повредил ногу, то он лишается такой страховой защиты. В условиях удаленки она действует, когда сотрудник сидит за рабочим столом. По планам министра труда, от несчастных случаев работник будет застрахован и тогда, когда будет отводить детей в детский сад и возвращаться обратно в домашний офис.

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