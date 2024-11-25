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Правление СДПГ выдвинуло Олафа Шольца кандидатом в канцлеры

Ольга Лебедева
25 ноября 2024 г.

Действующий канцлер ФРГ Шольц вновь станет первым номером списка Социал-демократической партии Германии на досрочных выборах в бундестаг в феврале. Руководство СДПГ поддержало его кандидатуру.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Кандидатом на пост федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных выборах в бундестаг стал действующий глава правительства Олаф Шольц (Olaf Scholz). Такое решение было принято единогласно на заседании правления партии после жестких дебатов, сообщают в понедельник, 25 ноября, немецкие информагентства со ссылкой на участников заседания.

Решение принято после того как однопартиец Шольца, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), обладающий значительно более высоким рейтингом среди избирателей, на прошлой неделе отказался выдвигать свою кандидатуру. Официально выдвижение Шольца будет подтверждено на съезде партии 11 января.

Распад правящей коалиции в Германии и досрочные выборы

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) - председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из СДПГ, СвДП и "зеленых",развалилась.

Досрочные выборы в бундестаг, по итогам которых должны быть сформировано новое правительство страны, пройдут в Германии 23 февраля 2025 года.

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