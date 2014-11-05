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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "правительство Украины".
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Контекст
Берлин увеличил помощь пострадавшим от войны в Донбассе
Берлин увеличил помощь пострадавшим от войны в Донбассе
На продолжение проекта Мальтийской службы помощи на востоке Украины правительство ФРГ выделило 760 тысяч евро.
Политика
11.07.2019
11 июля 2019 г.
Финляндия увеличит армию на 50 тысяч солдат
Финляндия увеличит армию на 50 тысяч солдат
Финское правительство заявило о планах увеличить численность армии до 280 тысяч военнослужащих. Это ответ на действия РФ
Политика
17.02.2017
17 февраля 2017 г.
Встреча "Нормандской четверки" - ожидания минимальные
Встреча "Нормандской четверки" - ожидания минимальные
Правительство Германии не ожидает конкретных результатов от встречи "нормандской четверки", но считает ее необходимой.
Политика
19.10.2016
19 октября 2016 г.
Абромавичус: Украине нужны кардинальные изменения
Абромавичус: Украине нужны кардинальные изменения
Министр экономического развития и торговли Украины в интервью DW - о работе правительства и причинах своего ухода.
15.02.2016
15 февраля 2016 г.
Меркель закрыла "Петербургский диалог" на "переучет"
Меркель закрыла "Петербургский диалог" на "переучет"
DW выясняла, почему правительство попросило не проводить очередной форум.
21.11.2014
21 ноября 2014 г.
В ФРГ изучат возможности использования газа в период кризиса
В ФРГ изучат возможности использования газа в период кризиса
На фоне конфликта между РФ и Украиной правительство ФРГ заказало исследование о газовом резерве.
05.11.2014
5 ноября 2014 г.
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