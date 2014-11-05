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Правительство Украины

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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "правительство Украины".

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Контекст

Символ Мальтийской службы помощи

Берлин увеличил помощь пострадавшим от войны в Донбассе

Берлин увеличил помощь пострадавшим от войны в Донбассе

На продолжение проекта Мальтийской службы помощи на востоке Украины правительство ФРГ выделило 760 тысяч евро.
Политика11 июля 2019 г.
финские солдаты

Финляндия увеличит армию на 50 тысяч солдат

Финляндия увеличит армию на 50 тысяч солдат

Финское правительство заявило о планах увеличить численность армии до 280 тысяч военнослужащих. Это ответ на действия РФ
Политика17 февраля 2017 г.
Саммит в "нормандском формате" в Берлине

Встреча "Нормандской четверки" - ожидания минимальные

Встреча "Нормандской четверки" - ожидания минимальные

Правительство Германии не ожидает конкретных результатов от встречи "нормандской четверки", но считает ее необходимой.
Политика19 октября 2016 г.
Айварас Абромавичус

Абромавичус: Украине нужны кардинальные изменения

Абромавичус: Украине нужны кардинальные изменения

Министр экономического развития и торговли Украины в интервью DW - о работе правительства и причинах своего ухода.
15 февраля 2016 г.

Меркель закрыла "Петербургский диалог" на "переучет"

Меркель закрыла "Петербургский диалог" на "переучет"

DW выясняла, почему правительство попросило не проводить очередной форум.
21 ноября 2014 г.
Хранилище природного газа в Нижней Саксонии

В ФРГ изучат возможности использования газа в период кризиса

В ФРГ изучат возможности использования газа в период кризиса

На фоне конфликта между РФ и Украиной правительство ФРГ заказало исследование о газовом резерве.
5 ноября 2014 г.