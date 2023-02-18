В США обсуждали с Маском использование Украиной Starlink

На 361-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 19 февраля (время московское).

ОВА: Россияне обстреляли Донецкую и Днепропетровскую области

++10.45++

Утром 19 февраля российские войска нанесли ракетный удар по городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. По его словам, под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

++09.55++

В ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале. При обстреле повреждены четыре многоэтажных здания, одноэтажный дом и частное предприятие.

++08.50++

Российские музыканты Юрий Шевчук и Дмитрий Емельянов выпустили новый антивоенный видеоклип на совместный сингл "Родина, вернись домой". Над созданием клипа, размещенного на официальном канале группы "ДДТ" в YouTube, кроме самого Шевчука, работал кинорежиссер, сценарист и актер Александр Котт.

++07.53++

Будапешт намерен поддерживать связи с Москвой и призывает другие страны делать то же самое, несмотря на то, что ЕС пытается выступить единым фронтом против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, выступая с ежегодным обращением к нации.

"Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и рекомендуем всему западному миру то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал Орбан.

++06.55++

Спустя год после введения санкций странами Запада Россия в экономическом плане больше похожа на Иран, нежели на страну G20, считает заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. США, по его словам, будут продолжать работу по ослаблению российской экономики до тех пор, пока Москва не прекратит свое незаконное вторжение в Украину, и примут меры для пресечения возможностей обхода санкций, сообщает американский телеканал CNN, в распоряжении которого есть речь чиновника.

Правительство США обсуждало с Маском использование Украиной спутников Starlink

++05.50++

Правительство США обсуждало с предпринимателем Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink. Об этом в интервью NBC рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее компания SpaceX приняла меры, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, объяснив этот шаг тем, что сервис не предназначен для использования в качестве оружия.

++04.40++

Реестр убытков Украины в ходе войны с РФ будет создан в форме международной организации, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, финансированием организации будут заниматься Нидерланды. Реестр будет размещен в Гааге. После его создания будет сформирована комиссия по рассмотрению требований компенсации.

++03.35++

Финляндия вступит в НАТО без Швеции, если правительство Турции не одобрит заявку Стокгольма, заявил министр обороны Финляндии Микко Савола. При этом он отметил, что предпочел бы, чтобы обе страны присоединились к альянсу вместе. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской агрессии против Украины. В настоящее время их одобрили все страны блока, за исключением Турции и Венгрии.

Китай может стать посредником между Россией и Украиной

++02.30++

Роль Китая в качестве посредника в конфликте Москвы и Киева может послужить сдерживающим фактором для России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Страна.ua". "Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией", - заявил Кулеба.

++01.25++

Вашингтон вновь предостерег Пекин отоказания помощи России в ее войне против Украины, включая помощь в обходе наложенных странами Запада санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с отвечающим за внешнюю политику членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ваном И.

"Я предостерег Китай от оказания материальной поддержки России. Я также подчеркнул важность поддержания открытых линий связи", - написал Блинкен в Twitter.

Макрон хочет победы Украины в войне, но против того, чтобы Россию "раздавили"

++00.22++

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победы Украины в войне, но не желает, чтобы Россия была раздавлена. "Я не думаю, как некоторые, что что мы должны стремиться к полному поражению России, напасть на нее на ее территории. Эти наблюдатели в первую очередь хотят раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - сказал он в интервью французским СМИ.

Макрон также предположил, что ни одна из сторон конфликта не получит подавляющего преимущества на поле боя. "Я хочу, чтобы Украина могла отстаивать свою позицию, но убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем", - указал президент Франции.

Хроника событий 18 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: