Правительство РФ утвердило форму повестки по мобилизации

Лишь спустя почти год после начала мобилизации в России утвердили форму мобилизационной повестки. В постановлении не приводится номер президентского указа "об объявлении мобилизации" и не указано, что она "частичная".

Правительство РФ утвердило форму мобилизационной повестки, соответствующее правительственное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. На соответствующее постановление обратил внимание в среду, 26 июля, Telegram-канал Faridaily. Он отметил, что постановление было принято лишь спустя почти год после начала мобилизации - до сих пор такой документ формально не существовал, и минувшей осенью военкоматы пользовались типовой формой повестки по призыву.

Согласно новой норме в повестке для мобилизованных будет содержаться ссылка на президентский указ "об объявлении мобилизации" (без указания его номера и того, что речь идет о "частичной" мобилизации), а также рекомендация взять с собой в военкомат, помимо документов, туалетные принадлежности и продукты питания на один день.

Кроме того, призывников предупреждают, что неявка в военкомат без уважительной причины влечет административную и уголовную ответственность - хотя по закону неявка в военкомат грозит лишь административной ответственностью.

Госдума повысила призывной возраст

Постановление правительства РФ о введении формы повестки по мобилизации подписано 24 июля. На следующий день, 25 июля, российская Госдума приняла целый ряд поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе", касающихся ужесточения условий призыва. В частности, верхняя планка призывного возраста поднята с 27 до 30 лет, а штрафы за неявку в военкомат по повестке возросли в разы (от 500-3000 рублей до 10 тысяч - 30 тысяч рублей).

Введены также многочисленные меры административной ответственности должностных и юридических лиц: появляются штрафы за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение граждан о вызове военного комиссариата и другие.

Кроме того, призывникам запрещен выезд из страны с момента появления повестки в реестре, а не через семь дней после этого, как было ранее.

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