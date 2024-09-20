Кабмин РФ создал список "навязывающих чуждые ценности" стран

В список стран, "навязывающих деструктивные установки", по мнению правительства России попали члены Евросоюза, США, Украина и даже Микронезия.

Правительство России представило список стран, которые "навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовно-нравственным ценностям". Соответствующий документ в пятницу, 20 сентября, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего в перечень вошли 47 государств и территорий, включая почти все страны Европейского Союза, кроме Словакии и Венгрии, а также Соединенные Штаты, Великобритания, Украина, Япония, Тайвань и даже Микронезия, Андорра и Багамские острова.

Как пишет российское государственное агентство ТАСС, перечень стран был утвержден в соответствии с указом Владимира Путина об оказании поддержки иностранцам, "разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности". Таким образом, поясняет агентство, жители указанных государств смогут в упрощенном порядке получить право на временное проживание в России "в случае неприятия деструктивных идеологических установок своих стран".

Гуманитарная помощь для иностранцев, разделяющих российские ценности

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". В соответствии с ним люди, не согласные с "деструктивными неолиберальными идеологическими установками" у себя на родине смогут запросить разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке.