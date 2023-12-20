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Правительство Польши уволило руководство государственных СМИ

Виталий Кропман
20 декабря 2023 г.

Новые власти Польши намерены восcтановить "легитимность и беспристрастность" общественно-правовых медиакомпаний, которые они обвиняют в распространении партийной пропаганды бывшей правящей партии.

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Микрофоны польских медиакомпаний
Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Новое проевропейское правительство Польши уволило все руководство общественно-правовых медиакомпаний. Принятое решение затрагивает руководителей и наблюдательные советы телекомпании TVP, Польского радио и информационного агентства PAP, сообщило в среду, 20 декабря, министерство культуры и национального наследия. Новые наблюдательные советы, которым предстоит избрать новых членов правления, уже назначены. Вскоре после этого был отключен новостной канал TVP Info, на котором с раннего утра в непрерывном цикле показывались только рождественские сюжеты.

Реорганизация и переориентация содержания общественного вещания - один из приоритетов правительства Дональда Туска, уточняет агентство dpa. Новые власти в Польше обвиняют СМИ в распространении партийной пропаганды на протяжении последних восьми лет правления национал-консервативного правительства, созданного партией "Право и справедливость" (ПиС).

Накануне вечером польский сейм (парламент страны) принял резолюцию о "восстановлении легитимности и беспристрастности" общественных СМИ. В ней говорится, что они утратили свой мандат на предоставление достоверной и беспристрастной информации и превратились в партийные СМИ. Министерству культуры и министерству государственных активов, которое участвует в деятельности вещателей через управление собственностью, теперь предстоит принять меры по исправлению ситуации.

Европа критиковала польские СМИ

Международные организации подвергли критике одностороннее освещение избирательной кампании в государственных СМИ Польши. В отчете Европейского центра свободы прессы и СМИ (ECPMF), который в основном финансируется Еврокомиссией, в частности, отмечалось, что польские официальные СМИ "полностью превратились в пропагандистское подразделение правящей ПиС" и участвовали в очернении ее критиков. Миссия наблюдателей ОБСЕ на выборах раскритиковала TVP за "явное предпочтение ПиС в своих репортажах и в то же время открытую враждебность по отношению к оппозиции".

По результатам выборов 15 октября правительственное большинство сформировал трехпартийный альянс бывших оппозиционных сил во главе с бывшим премьер-министром Польши и бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском. ПиС, правившая страной с 2015 года, потеряла власть.

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