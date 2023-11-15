Власти ФРГ предоставят Siemens госгарантии на 7,5 млрд евро

Соглашение в переговорах с концерном Siemens Energy достигнуто. Компания получит гарантии по кредитам не только от правительства ФРГ, но и от банков.

Правительство Германии поддерживает переживающего кризис производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy, предоставляя ему государственные гарантии по кредитам на сумму 7,5 млрд евро. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщило министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Общий объем кредитной линии составит 15 млрд евро, из которых 12 миллиардов будут предоставлены частными банками, уточнило министерство. Еще 3 миллиарда Siemens Energy получит в ходе переговоров с другими заинтересованными сторонами, добавили в Берлине. Гарантии по кредитам на 12 млрд евро распределены следующим образом: федеральное правительство берет на себя 7,5 млрд евро, банковский консорциум - 3,5 млрд евро, частные банки - один миллиард.

На период получения Siemens Energy государственной помощи действует традиционный запрет на выплату дивидендов и бонусов.

Сказались проблемы дочернего предприятия

Концерн Siemens AG выделил Siemens Energy в отдельную компанию в 2020 году, но сохранил за собой 25,1 процента акций. В конце октября Siemens Energy объявила, что ведет переговоры с правительством Германии о предоставлении госгарантий по крупным проектам. Предпосылкой к этому стали, прежде всего, проблемы в дочернем предприятии Siemens Gamesa, занимающемся производством ветрогенераторов, отмечает агентство AFP. Это один из крупнейших в мире поставщиков ветрогенераторов, но в течение длительного времени он несет большие убытки.

На этом фоне перспектива государственной поддержки Siemens Energy также подверглась критике. Siemens AG выделил Siemens Energy, "возможно, также с целью не принимать на себя многие из рисков энергетического подразделения и переложить их на государство", - считает Марсель Фратцшер (Marcel Fratzscher), глава Немецкого института экономических исследований (DIW). - Концерн должен самостоятельно взять на себя гарантии по своему бывшему дочернему предприятию".

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann), напротив, выступил в защиту достигнутого соглашения. "Речь не идет о том, чтобы каким-то образом спасти компанию без бизнес-модели, разорившуюся компанию, с помощью государства", - заявил он в интервью телеканалу RTL. "Кроме того, Siemens Energy не получает ничего "бесплатно": это не субсидии, а процентные гарантии", - добавил Бушман.

Siemens Energy назвала причиной потребности в гарантиях рост числа заказов

Издание WirtschaftsWoche 26 октября сообщило со ссылкой на финансовые круги о переговорах Siemens Energy с правительством Германии о возможных госгарантиях на сумму до 15 млрд евро. Эксперты полагали, что гарантии правительства призваны предотвратить сценарий, при котором банки сделают важные кредитные линии для проектов фирмы более дорогими или аннулируют их. В компании эти переговоры подтвердили, но отказались прокомментировать подробности.

В заявлении Siemens Energy было указано, что причиной растущей потребности в гарантиях для долгосрочных проектов является рост числа заказов - особенно в секторах, не связанных с ветроэнергетикой. В документе также было отмечено, что результаты текущего финансового года, который завершился в сентябре, будут полностью соответствовать прогнозам. "Однако это означает убытки в миллиарды евро", - уточнялось в заявлении.

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