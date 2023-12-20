Берлин выдал меньше разрешений на экспорт вооружений

В 2022 году правительство ФРГ одобрило поставки вооружений за рубеж на сумму около 8,36 млрд евро. Более четверти разрешений приходится на Украину.

Федеральное правительство Германии одобрило в 2022 году экспорт оружия предприятиями оборонной индустрии на сумму около 8,36 млрд евро. Об этом говорится в правительственном отчете об экспорте вооружений, представленном в среду, 20 декабря. Эта сумма почти на миллиард меньше, чем в 2021 году. Более четверти разрешений на общую сумму в 2,25 млрд евро приходится на Украину. Киев стал самым крупным получателем вооружений из Германии. На втором месте с 1,83 мдрд находятся Нидерланды, на третьем - США (864,5 млн).

38 процентов разрешений для Украины приходится на поставки ракет, снарядов, мин, переносных зенитных ракетных комплексов. Кроме того, туда поставлялись бронированные транспортные средства, самоходные артиллерийские установки, минометы и противотанковое оружие.

Сокращение экспорта вооружений в третьи страны

Разрешения на экспорт вооружения в другие страны, не являющиеся союзниками Германии, составили только 7,8 процента от общего объема - значительно меньше, чем годом раньше. К примеру, если в Египет в 2021 году были одобрены поставки на 4,34 млрд евро, то годом спустя - лишь на 28 млн.

"Постоянная поддержка Украине в ее самообороне, начавшаяся в 2022 году, остается нашим главным приоритетом", - заявил, представляя отчет, статс-секретарь в министерстве экономики и защиты климата Свен Гигольд (Sven Giegold). Федеральное правительство, указал он, своей политикой в области поставок вооружений ориентируется на выдачу быстрых разрешений по упрощенной схеме своим союзникам в то время, как поставки в третьи страны осуществляются с ограничениями в соответствии с политическими принципами.

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