Правительство ФРГ: Планов оборонного пакта с Украиной нет

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 февраля.

На 368-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 26 февраля (время московское).

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Правительство Германии опровергает сообщения о том, что Лондон, Париж и Берлин имеют конкретные планы по заключению "оборонного пакта" с Украиной. Как пояснил официальный представитель правительства ФРГ, дебаты о гарантиях безопасности для Киева начались среди союзников по НАТО через несколько недель после начала войны. "В течение нескольких месяцев не было никакого нового, конкретного статуса по этому вопросу, - цитирует его агентство Reuters. - На последней встрече канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Франции Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским этот вопрос вообще не играл никакой роли".

Ранее в издании The Wall Street Journal появилась статья, в которой утверждалось, что некоторые самые крупные европейские страны - члены НАТО готовят "оборонный пакт" с Украиной.

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