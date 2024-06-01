Правящая партия ЮАР потеряла абсолютное большинство

По данным комиссии, после подсчета 97,5 процента голосов на утро 1 июня за АНК проголосовало 40,1 процента избирателей. Партии борца с апартеидом Нельсона Манделы впервые в истории страны придется создавать коалицию.

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Южно-Африканской Республике (ЮАР) правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК), которую возглавляет нынешний президент ЮАР 71-летний Сирил Рамапоса, впервые за три десятилетия потеряла абсолютное большинство. Как сообщила в субботу, 1 июня, Национальная избирательная комиссия, после подсчета 97,51 процента голосов, за АНК проголосовало только 40,11 процента избирателей.

Это означает, что страна стоит перед переломным моментом, и партии борца с апартеидом Нельсона Манделы впервые в истории страны придется создавать коалицию, отмечает агентство dpa. За последние 30 лет - с начала избранного ЮАР демократического курса в 1994 году - АНК всегда получал на парламентских выборах абсолютное большинство голосов и единолично управлял самой сильной экономикой африканского континента.

Кто из партий составил наибольшую конкуренцию АНК

По предварительным данным НИК на утро 1 июня, второе место на выборах в ЮАР занимает либеральный "Демократический альянс" во главе с Джоном Стенхейзеном, набравший 21,71 процента голосов. Третий результат - 14,84 процента - показала партия "Копье нации" (КН), возрожденная всего полгода назад бывшим президентом страны Джейкобом Зумой. И именно фактор КН стал наиболее неожиданным и отобравшим часть электората у АНК, считают собеседники агентства dpa.

Марксистская партия "Борцы за экономическую свободу" во главе с Джулиусом Малемой, ранее руководившем молодежным крылом АНК, набрала всего 9,37 процента голосов, хотя по данным экзит-полов показывала третий по популярности результат.

Причина снижения популярности АНК - слабые результаты работы правительства

Причиной снижения популярности АПК наблюдатели называют стагнирующую экономику, высокую безработицу и уровень бедности, пребывающие в состоянии кризиса госкомпании, разваливающуюся инфраструктуру, регулярные отключения электричества и воды, неэффективные системы здравоохранения и юстиции, высокий уровень преступности и коррупции. В то же время более 40 процентов поддержки АНК объясняют тем, что избиратели по-прежнему ассоциируют эту партию с освобождением от апартеида.

В выборах в Национальную ассамблею - 400 мест в нижней палате парламента - участвовали 52 партии. Из 40,1 миллиона избирателей на голосование зарегистрировались 27,4 миллиона или 68 процентов. Результаты голосования будут оглашены 2 июня. После этого в течение 14 дней новый парламент должен сформировать правительство и выбрать президента.

Кроме депутатов Национальной ассамблеи, 29 мая выбирали и законодательные органы девяти провинций ЮАР. Национальная ассамблея формирует правительство страны, а лидер парламентского большинства становится президентом. Верхняя палата парламента формируется представителями законодательных органов провинций. Поэтому от итогов голосования зависит, кто будет править страной последующие пять лет.

ЮАР - наиболее сильная экономика Африки

ЮАР - страна с 61-миллионным населением обладает самой сильной экономикой на африканском континенте. В политическом и экономическом плане она считается "воротами в Африку" - страной, открывающей доступ на континент, обретающий все большее международное значение благодаря своим богатым сырьевым месторождениям.

Хотя ЮАР старается развивать отношения с западными странами, правительство поддерживает также и тесные связи с Россией и Китаем, и наряду с этими государствами, а также Индией и Бразилией, входит в состав группы БРИКС. В войне в секторе Газа ЮАР занимает активную пропалестинскую позицию. Она подала иск против Израиля в Международный суд ООН за его военную операцию в секторе Газа.