  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая КалласФото: Sergei Grits/AP/picture alliance
ПолитикаЭстония

Правящая Партия реформ побеждает на выборах в Эстонии

Жан Рофе
8 мин. назад

По предварительным данным, Партия реформ действующего премьера Каи Каллас получит 37 мест в эстонском парламенте, но должна будет сформировать коалицию, чтобы остаться у власти.

https://p.dw.com/p/4OHXm

На выборах в парламент Эстонии - Рийгикогу - побеждает правящая либеральная Партия реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас. После обработки почти 100% бюллетеней она набирает более 31% голосов избирателей, с большим отрывом опережая конкурентов, свидетельствуют данные Республиканской избирательной комиссии.

Партия реформ, выступающая за укрепление безопасности страны, жесткий курс в отношении Кремля и всеобъемлющую поддержку Украины, может рассчитывать на 37 депутатских мандатов, что на три больше, чем на предыдущих выборах 2019 года.

Второе место занимает правопопулистская Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), за нее проголосовали около 16% избирателей, что дает ей 17 мест в парламенте. На третьем месте - Центристская партия, которая набирает более 15% голосов и получает 16 мандатов.

В парламент проходят еще три партии - молодая либеральная партия Eesti 200, консервативная Isamaa ("Отечество") и Социал-демократическая партия. Остальные участвовавшие в выборах партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Явка на выборах в Рийгикогу составила 63,7%

По предварительным данным, явка на парламентских выборах в Эстонии составила 63,7%, примерно как и на выборах 2019 года. Всего проголосовали около 615 тысяч избирателей, из которых более 301 000 воспользовались бумажными бюллетенями, а более 313 000 - интернет-голосованием.

В борьбе за 101 депутатский мандат участвовали 968 кандидатов от девяти политических партий, а также 10 независимых кандидатов.

Чтобы остаться у власти, Партия реформ должна будет вновь сформировать коалицию с одной или несколькими другими партиями. При этом Каллас исключила возможность вступления в коалицию с EKRE из-за идеологических разногласий.

Лидер партии EKRE Мартин Хельме последовательно выступает против поставок оружия Украине. Недавно он обвинил главнокомандующего Силами обороны Мартина Херема в том, что Эстония подорвала собственную обороноспособность, передав Киеву свое оружие и боеприпасы.

Смотрите также:

Шокирующий рост цен в Эстонии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

МИД РФ

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией

В МИД РФ вызван посол Эстонии Лайдре. Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного.
Политика23 января 2023 г.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Эстония готовит механизм для передачи российских активов Украине

Эстония готовит механизм для передачи российских активов Украине

В конце января Таллин представит юридический план по конфискации российских активов в стране для передачи их на восстановление Украины, заявили в МИД Эстонии.
Экономика и бизнес10 января 2023 г.
external

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля? (30.08.2022)

Из Эстонии выгоняют критиков Кремля? (30.08.2022)

Бывшего волонтера штаба Навального могут заставить покинуть Эстонию и вернуться в Россию.
Политика30 августа 2022 г.03:20 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные около города Бахмут в Донецкой области, 4 марта 2023 года

Зеленский: Битва в Донбассе - "мучительная и тяжелая"

Конфликты10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Нефтяное месторождение в Астраханской области

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Профессор из Йеля: Путин выдумывает данные о ВВП России

Экономика и бизнес21 ч. назад
Олаф Шольц и Джо Байден в Вашингтоне (3 марта 2023 года)

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Шольц в Вашингтоне. О чем договорились за закрытыми дверями

Политика4 марта 2023 г.
Соосновательница "Международного Мемориала" Ирина Щербакова на вручении премии имени Марион Дёнхофф

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

Ирина Щербакова: Почему в РФ появляются памятники Сталину

История4 марта 2023 г.
Lord Of The Lost на сцене национального отбора Германии на конкурс "Евровидение-2023"

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Война в Украине и "Евровидение": нюансы национальных отборов

Культура4 марта 2023 г.
На снимке с камеры видеонаблюдения на ЗАЭС 4 марта 2022 года видны взрывы на территории станции в результате обстрела

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

"Жуткое впечатление". Свидетель событий - о захвате ЗАЭС

Конфликты4 марта 2023 г.
Погрузка 155-миллиметровых снарядов для Украины

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

Политика3 марта 2023 г.
На главную страницу