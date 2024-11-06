Правящая коалиция в Германии оказалась на грани развала

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 января вынесет вопрос о доверии его правительству на голосование в бундестаге. До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера.

Правящая в ФРГ "светофорная коалиция", состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союза-90"/"зеленых" оказалась на грани развала. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 15 января вынесет вопрос о доверии его правительству на голосование в бундестаге, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Об этом он заявил в среду, 6 ноября, выступая с правительственным заявлением.

По словам Шольца, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком (Robert Habeck) в том, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержки промышленности, а также меры по стабилизации пенсий.

Шольц уволил министра финансов Линднера

До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), который является председателем СвДП.

Партнеров по коалиции давно разделяют глубокие противоречия по вопросам экономической, финансовой и социальной политики, из-за которых они никак не могут согласовать бюджет Германии на будущий 2025 год.

Конфликт между ними вспыхнул с новой силой в конце прошлой недели, когда достоянием гласности стало письмо министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) (СВДП) в адрес канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны СДПГ и "зеленых", обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение стоящих перед страной проблем и стремлении найти повод для разрыва коалиции.

Линднер предложил досрочные выборы в бундестаг

На состоявшемся в среду вечером, 6 ноября, в Берлине в ведомстве федерального канцлера заседании коалиционного комитета, в состав которого входят председатели представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, министр финансов ФРГ и председатель СвДП Кристиан Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии.

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Линднера.

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