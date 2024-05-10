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Задержаны активистки, атаковавшие Великую хартию вольностей

Евгений Жуков
10 мая 2024 г.

Две женщины в возрасте за 80 пытались разбить витрину со средневековой Великой хартией вольностей, а затем склеили себе руки. Они задержаны по подозрению в в нанесении ущерба собственности.

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Полиция перед зданием Британской библиотеки в Лондоне
Полиция перед зданием Британской библиотеки в ЛондонеФото: Vuk Valcic/ZUMAPRESS/picture alliance

В Лондоне полиция задержала двух пожилых экоактивисток после того, как они пытались разбить защитное стекло витрины в Британской библиотеке, где хранится Великая хартия вольностей (Magna Carta) XIII века. Об акции, которую провели 82-летняя протестантская священница Сью Парфитт и 85-летняя бывшая учительница Джуди Брюс, сообщило экологическое движение Just Stop Oil.

На опубликованной им видеозаписи видно, как женщины стучат молотком по зубилу, пытаясь пробить бронированное стекло, за которым лежит средневековый документ. Когда это не удалось, они скандируя лозунги развернули плакат с надписью "Правительство нарушает закон", а затем, усевшись перед витриной, склеили себе руки клеем.

Лондонская полиция сообщила, что обе женщины были задержаны по подозрению в нанесении противозаконного ущерба и находятся под стражей.

Организация Just Stop Oil требует от правительства Великобритании прекратить все новые нефте- и газоразведочные работы и обещает не прекращать протесты, пока не добьется своего.

Великая хартия вольностей, подписанная в 1215 году королем Англии Иоанном Безземельным, гарантировала широкие права английской знати, а позднее и прочим свободным гражданам страны. Она была положена в основу нынешнего британского законодательства. Считается, что этот документ создал предпосылки для обеспечения гражданских прав и свобод сначала на Британских островах, а затем и в континентальной Европе.

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