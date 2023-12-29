Поздно рисовать. Худшие художники в Берлине - против войны

Выставка "Стук со дна" прошла в Берлине. Свои работы представила "Ассоциация худших художников", которая больше не имеет возможности выставляться в России из-за антивоенной позиции.

Выставка "Стук со дна" прошла в рождественские дни в Берлине. Свои работы представили художники "Ассоциации худших художников" ("АХУХУ"), которые больше не имеют возможности выставляться в России из-за антивоенной позиции. Еще до войны на антипутинские выставки ассоциации была объявлена настоящая охота, силовики срывали открытие экспозиций и даже однажды заварили дверь в галерею.

"Ассоциация худших художников": из России - в Германию

"Это было 7 октября 2019 года, в день рождения Путина, - вспоминает художница и участница "АХУХУ" Надя Рапля. - Мы готовили вторую выставку ассоциации под названием "Осень пахана". На открытие приехали ОМОН и полиция, разогнали художников и зрителей, и заварили дверь в галерею. Но выставка потом все равно состоялась. Подпольно".

"Ассоциация худших художников" была создана художником и куратором Вадимом Соболевым в 2017 году как открытая группа в соцсети "Вконтакте", где любой человек мог опубликовать свою работу на остро политическую тему. Постепенно сообщество самоорганизовалось в арт-группу с сотнями художников. Первая выставка ассоциации прошла в Петербурге в феврале 2019 года. Она называлась "Русское поле ментов" и представляла художественные работы, где главными героями стали работники полиции. Выставку также пришлось закрыть раньше срока из-за поступавших угроз.

Первая выставка за пределами России

Берлинская выставка "Стук со дна" стала первой выставкой ассоциации за пределами России. Для берлинского куратора Владимира Шаламова это уже третья антивоенная выставка в столице Германии. Он считает, что Европа должна увидеть, как в условиях жестокой цензуры и преследований российские художники выступают против войны.

"Сама "Ассоциация худших художников" сегодня насчитывает более 2000 авторов. Мы планируем продолжать выставлять работы художников арт-группы, у нас огромное количество контента. Наша цель - показать, что российским авторам есть что сказать в противовес нарративам Кремля. Эти выставки дадут возможность и самим художникам продемонстрировать, что они не выпали из контекста, что их поддерживают и ценят то, что они делают", - говорит Владимир.

"Поздно рисовать" и другие экспонаты выставки

Картина "Поздно рисовать" Нади Рапли стала одним из хитов выставки, своеобразным манифестом, реакцией творческого человека на войну. Выпускница британской школы дизайна поделилась своим опытом того, что делать художнику в моменты, когда всякое творчество теряет смысл.

"Картина появилась в тот самый день, когда началась мобилизация. Я села перед холстом и хотела что-то актуальное на эту тему написать. Меня переполняли эмоции. Я вдруг поняла, что ничто уже в целом не имеет смысла. И "А поздно, б…, рисовать" - единственные слова, которые есть у меня в голове. Я решила, что ничто фигуративное не сможет дать этому представление и поэтому прямо так это словами на холсте и написала. Такой просто трехминутный сильный выплеск эмоций", - рассказала художница.

Даниил Вяткин, петербургский дизайнер и иллюстратор, после войны уехал из России в Сербию. Его наблюдения за российским обществом оформились в художественную серию "Смерть и другие домашние животные". На большого формата черно-белых холстах заботливые руки кормят собаку-винтовку, женщина прячется от мыши в форме мины. Так художник передает свой ужас перед привыканием к войне.

Художник Kungfuct Фото: DW

"Для многих людей - и для тех, кто поддерживает, и для тех, кто против войны, - она вросла своими метастазами в каждодневное существование. Мы каждый день лелеем эту войну, кормим ее своими мыслями, эмоциями, своим временем, которое посвящаем изучению подробностей войны. Для кого-то война - это как тараканы, которые бегают по кухне. Для кого-то это как домашняя любимая кошка. Что-то привычное, с чем взаимодействуешь каждый день. И вместо того, чтобы ужасаться, мы привыкаем и перестаем сопротивляться. Я пытался описать эту жуть обыденности", - рассказал он DW.

Художник и дизайнер из Пензы Константин Гладков, работающий под псевдонимом Kungfuct, много лет путешествовал по России - исследовал в чем заключается "русский культурный код", и "уникальный путь" страны. Три года назад он стал экспериментировать с новостными контекстуальными формами.

"Я придумал себе упражнение: каждый день я беру какую-то новость, ставлю таймер и 20-30 минут придумываю картинку. Сначала это было просто упражнение, но потом я сосредоточился на общественных темах: протесты, пытки. Я пытаюсь отразить, как художник сталкивается с реальностью и взаимодействует с ней", - говорит Kungfuct.

Поздравления с Наступающим от художника!

Минималистичные, остроумные работы художника впервые привлекли внимание, когда предприниматель Евгений Чичваркин, призывая людей выходить на митинг в Лондоне, опубликовал раннюю картинку "Путин/Пытки". Сейчас работы художника расходятся по соцсетям в тысячах перепостах. По убеждению Константина, так люди ищут возможность выражать свое мнение даже в условиях, когда любое высказывание запрещено.

"Людям страшно говорить о войне, хотя она очевидно всех волнует. Но очень многие не хотят молчать, хотят показать, что им не все равно. Я хочу дать им для этого инструмент. Я выражаю то, о чем они думают. Для меня очень важно дать людям возможность высказываться. И таким образом поддерживать в них хотя бы маленькую свободу", - говорит Константин.

В преддверии Нового года по сети широко расходится работа Kungfuct "С наспугающим новым годом".

"Сегодня у всех есть опасения, связанные с будущим. Если раньше была надежда, что война быстро закончится, теперь ее нет. Я не хотел бы пугать людей, я знаю, что им и так тяжело. Но я думаю, что хуже - уже некуда", - говорит художник.

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