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Взрыв и пожар в Махачкале: 27 погибших, десятки пострадавших

Лиза Ламбрехт
5 ч. назад

Пожар на заправке в Махачкале потушен, сообщили в МЧС РФ. В результате взрыва погибли 27 человек, среди них - трое детей. Около 70 пострадали.

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Взрыв на заправке в Дагестане
Взрыв на заправке в ДагестанеФото: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Не менее 27 человек погибли, 66 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего на автозаправке в Махачкале. Такие данные в ночь на вторник, 15 августа, опубликовало агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональный Центр медицины катастроф. В Минздраве Дагестана уточнили, что среди погибших - трое детей. Кадры вспыхнувшего в результате взрыва пожара опубликовали российские СМИ.

Спустя несколько часов пожар, охвативший площадь в 600 квадратных метров, удалось потушить, заявили в МЧС РФ: "Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций". Ранее в ведомстве сообщили, что на выезде из города загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на расположенную рядом заправку. В региональном МВД предупреждали об угрозе повторных возгораний, так как на заправке взорвались только две цистерны со сжиженным газом из восьми.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горящее топливо накрыло людей, которые пришли посмотреть на загоревшийся автосервис и находились от него в радиусе 50 метров. Telegram-канал Mash, ссылаясь на местных жителей, утверждает, что в результате взрыва полностью сгорел автобус с людьми.

По информации Mash, в районе заправки не работал ни один пожарный гидрант, воду для тушения везли из соседних районов, а пострадавших в больницы доставляли местные жители. В Минздраве Дагестана, в свою очередь, сообщили, что спасением пострадавших занимаются семь бригад скорой помощи, больницы переведены на усиленный режим работы. СМИ ранее опубликовали кадры из ближайшей к месту взрыва Новолакской больницы. 

По сообщению местных властей, часть пострадавших затем перевезли в другие медучреждения. МЧС направил в Махачкалу спецборт для транспортировки особо тяжелых пациентов в Москву.

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