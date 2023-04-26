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Пожар в Российском центре науки и культуры в Никосии
Пожар в Российском центре науки и культуры в Никосии (Andrei Surzhansky/dpa/TASS/picture alliance)Фото: Andrei Surzhansky/dpa/TASS/picture alliance
ОбществоРоссия

Пожар нанес ущерб Российскому центру на Кипре

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Сильный пожар произошел в Никосии в Российском центре науки и культуры. В здании шел ремонт, сообщил сотрудник пожарной бригады.

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Пожар нанес значительный ущерб Российскому центру науки и культуры в Никосии, столице Кипра. Об этом сообщило в среду, 26 апреля, агентство Reuters со ссылкой на пожарную бригаду. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал громкий взрыв, передала газета The Cyprus Mail.

Пожар начался около 13.45 по местному времени (совпадает с мск), над зданием поднялись клубы дыма. На место выехали около семи пожарных расчетов. Сотрудник пожарной бригады Андреас Кеттис уточнил, что в культурном центре шел ремонт. "Огонь охватил здание изнутри и снаружи", - добавил он.

Пожар ликвидировали чуть менее чем через два часа после прибытия пожарных, уточнило Reuters. Был поврежден ряд электрических кабелей.

Причины возгорания устанавливаются

"Причина пожара будет расследована совместно с полицией и, при необходимости, с другими государственными службами", - подчеркнул Кеттис. Выясняется, могли ли в здании находиться люди. Полиция оцепила район, идется опрос свидетелей.

По версии руководителя центра Алины Радченко, в здание центра могли бросить коктейли Молотова. "Произошло два сильных хлопка… Люди эвакуированы. По данным очевидцев, в здание были брошены коктейли Молотова", - цитировало Радченко агентство ТАСС.

Пострадавших в результате возгорания нет, сообщили в посольстве РФ на Кипре.

Российский центр науки и культуры был открыт в Никосии в 1978 году и является одним из зарубежных представительств Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).

В здании располагались киноконцертный зал на 257 мест, выставочный зал площадью 280 кв. метров, четыре учебных класса, читальный зал и библиотека, а также тренажерный зал.

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