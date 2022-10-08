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Пожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мостуФото: Alyona Popova/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Пожар на Крымском мосту, возможно, стал результатом диверсии

Виталий Кропман
54 мин. назад

В российском Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на мосту подорван грузовик ТАСС сообщил, что пожар на мосту вызван загоревшейся топливной цистерной, находившейся в хвосте грузового поезда.

https://www.dw.com/ru/pozar-na-krymskom-mostu-vozmozno-stal-rezultatom-diversii/a-63376818

На Крымском мосту, возможно, проведена диверсия. Как сообщили российскому агентству РБК в Национальном антитеррористическом комитете в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

Ранее агентству TACC в пресс-службе Крымской железной дороги пожар на мосту объяснили возгоранием топливной цистерны. "Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

По официальным информации, автомобильная часть моста "просела", железнодорожная - повреждена. Автомобильное движение по Крымскому мосту "приостановлено".

Советник "главы" Крыма Олег Крючков утверждает, что "судоходные арки не повреждены". "О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал он в Telegram. Предварительно, пострадавших нет, уточнил он

В украинских Telegram-каналах распространяются многочисленные фотографии и видео пожара на мосту. На видео, в частности, можно заметить, что часть автодорожного моста провалилась.

Прорабатывается проект паромной переправы

Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, поврежденному в результате пожара. Об этом агентству "Интерфакс-Юг" заявил "и.о. министра транспорта Крыма" Николай Лукашенко. "Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы", - указал чиновник.

Крымский мост

Строительство девятнадцати километрового транспортного перехода через Керченский пролив, соединяющего Керченский полуостров с аннексированным Крымом было начато в феврале 2016 года и стоило, по официальным данным, 227,92 млрд рублей. Переход состоит из двух параллельных мостов: автомобильного и железнодорожного. Официально открытие автомобильного моста состоялось 15 мая 2018 года, железнодорожного - 23 декабря 2019 года.

16 августа в интервью британской газете The Guardian советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает, как законную военную цель. "Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - подчеркнул Подоляк. Он анонсировал "в ближайшие два-три месяца" новые атаки на объекты в Крыму.

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