Повышение возраста призыва и другие события 517-го дня войны

В РФ повысили призывной возраст. Глава комитета Думы по обороне заявил, что закон о мобилизации правится "под большую войну". Литва предложила свои порты для экспорта украинского зерна.

На 517-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 25 июля, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Боевые действия

Российская армия за сутки нанесла по Украине один ракетный и 49 авиационных ударов, а также совершила более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке . В течение суток произошло около 20 боевых столкновений. ВСУ отбили российские атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Запорожском и Херсонском направлениях подразделения ВС РФ сосредоточили основные усилия для сдерживания продвижения украинских войск. Кроме того, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, указали в Генштабе.

Во вторник утром морская пехота украинских ВМС уничтожила российский ударный вертолет Ка-52, сообщило командование подразделения в Facebook.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил использование украинскими силами кассетных боеприпасов в районе Бахмута. "ВСУ используют всю линейку боеприпасов , предоставленную нам партнерами, и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, - комплимент нашим артиллеристам", - отметил он в эфире национального телемарафона новостей.

Минобороны РФ заявило об атаке ВСУ на патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов", совершенный двумя быстроходными безэкипажными катерами. Атака была осуществлена в юго-западной части Черного моря в 370 км от Севастополя, утверждает российское ведомство. "В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров", - говорится в Telegram-канале российского Минобороны.

Артиллерийские и авиаудары по территории Украины

В ночь на вторник российские войска совершили обстрелы Никопольского района Днепропетровской области, сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Дважды за ночь враг обстреливал Мировскую громаду Никопольского района. Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. Повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Побиты авто и линия электропередач", - написал он в Telegram. По его данным, люди не пострадали.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил в Telegram о новой российской атаке на область с применением ударных беспилотников . "Есть три попадания. Два "шахеда" попали в поля, еще один - в пустой сельскохозяйственный ангар. К счастью, обошлось без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы".

О ночной атаке с применением дронов-камикадзе также заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко: "По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Информация о наличии жертв и масштабах повреждений уточняется".

Госдума одобрила повышение призывного возраста

Государственная дума одобрила повышение призывного возраста. В соответствии с предложенными изменениями, призывать в армию в России будут с 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года. Изначально предполагалось, что повысят и нижний, и верхний предел призывного возраста, но, согласно тексту документа, рамки призывного возраста будут просто расширены. При этом переходного периода, о котором ранее говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, не предусматривается. Одновременно принята поправка о праве солдат срочной службы заключать контракты о военной службе на один год.

В опубликованных Госдумой поправках к законопроекту о повышении призывного возраста есть пункты, не имеющие отношения к теме документа. В частности, в них включено положение, разрешающее российским регионам создавать собственные военизированные компании и вооружать их. Данная поправка разрешает губернаторам создавать государственные унитарные предприятия для поддержки силовиков, защиты государственной границы, борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями во время мобилизации, военного положения или в военное время. При этом финансировать такие компании будут федеральный и региональный бюджеты.

Кроме того, Госдума приняла законопроект, который запретит выезд из России военнообязанным, получившим повестки из военкомата, начиная уже со дня внесения их повестки в единый реестр, а не после вручения. Сейчас выезд запрещают со дня, когда "повестка считается врученной". Это означает, что если россиянин не получил повестку на руки от сотрудников военкомата, по почте или через "Госуслуги", то до признания ее "врученной" должно пройти семь дней с даты ее размещения в реестре.

Еще один законопроект, принятый российским парламентом, ужесточает административную ответственность за несвоевременную неявку в военкоматы и за неоказание им содействия в мобилизационной работе. Документ предусматривает штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 400 тысяч рублей для юридических лиц. В то же время поправки вводят ответственность за неоповещение граждан о повестке военкомата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при их поступлении, в том числе в электронной форме, а также за необеспечение гражданам возможности явки после получения повестки. Такие действия будут облагаться штрафом в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, законопроект предусматривает штрафы от 10 до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкоматы.

Депутат и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, обращаясь к парламентариям, заявил, что закон о мобилизации правится "под большую войну" . "Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает, а мы с вами продолжаем искать, кого бы нам оттуда убрать", - заявил он. Таким образом Картаполов раскритиковал тех депутатов, которые настаивали на освобождении от призыва граждан, имеющих на иждивении ребенка-инвалида или трех несовершеннолетних детей.

Новые дела по госизмене в Украине

Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемого в государственной измене народного депутата Александра Пономарева без права на залог, сообщает издание "Украинская правда". По версии СБУ, Пономарев в первый же день полномасштабного вторжения РФ уехал из Киева в оккупированный Бердянск, где начал сотрудничать с оккупационными силами. Бывшему депутату грозит до 15 лет заключения.

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение в госизмене депутату Верховной рады VII и VIII созывов, владельцу заблокированного телеканала "Наш" Евгению Мураеву. "По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины. Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах России", - заявила пресс-служба ведомства. В частности, Мураев распространял нарративы о "культурной войне" и "преследовании инакомыслящих" в Украине, указала Киевская городская прокуратура. В СБУ напомнили, что в начале февраля 2022 года в отношении телеканала "Наш" были введены санкции СНБО Украины.

Литва предложила ЕС использовать свои порты для экспорта украинского зерна

Литва предложила ЕС использовать свои порты в Балтийском море для экспорта украинского зерна после отказа России продлевать "зерновую сделку", сообщает со ссылкой на письмо литовских министров в Еврокомиссию агентство AFP. В письме утверждается, что через балтийские порты можно ежегодно перевозить 25 миллионов тонн зерна, что сделает их "надежной альтернативой для транзита украинских товаров, в том числе зерновых". Кроме того, литовские министры призвали Еврокомиссию снять ограничения на транспортировку зерна по суше через границу Украины с Польшей.

Смотрите также: