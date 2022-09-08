Повышение ключевой ставки ЕЦБ стало максимальным за 20 лет

Ключевая ставка выросла на 75 базисных пунктов. ЕЦБ нацелен вернуть инфляцию к целевому показателю в 2 процента, но признает, что ее высокие темпы - надолго.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Такое решение было принято на заседании совета управляющих регулятора в четверг, 8 сентября. Повышение стало крупнейшим с момента введения банкнот и монет евро в наличное обращение в 2002 году.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии увеличатся до 1,25 процента, 1,50 процента и 0,75 процента соответственно с 14 сентября, объяснил ЕЦБ.

Решение будет способствовать возвращению инфляции к целевому порогу в 2 процента в среднесрочной перспективе, подчеркнул регулятор. Однако этот показатель, судя по всему, останется высоким в течение длительного периода, отметили в ЕЦБ. Так, из обновленного прогноза регулятора следует, что среднее значение темпа роста инфляции в текущем году составит 8,1 процента, годом позднее упадет до 5,5 процента, а в 2024-м - до 2,3 процента.

ЕЦБ ждет дальнейшего роста ставок

На следующих заседаниях ЕЦБ рассчитывает снова повысить процентные ставки. Регулятор ставит цель защититься от постоянного повышения инфляционных ожиданий.

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