Повышение ключевой ставки ЕЦБ стало максимальным за 20 лет

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии увеличатся до 1,25 процента, 1,50 процента и 0,75 процента соответственно с 14 сентября, объяснил ЕЦБ.
Решение будет способствовать возвращению инфляции к целевому порогу в 2 процента в среднесрочной перспективе, подчеркнул регулятор. Однако этот показатель, судя по всему, останется высоким в течение длительного периода, отметили в ЕЦБ. Так, из обновленного прогноза регулятора следует, что среднее значение темпа роста инфляции в текущем году составит 8,1 процента, годом позднее упадет до 5,5 процента, а в 2024-м - до 2,3 процента.
ЕЦБ ждет дальнейшего роста ставок
На следующих заседаниях ЕЦБ рассчитывает снова повысить процентные ставки. Регулятор ставит цель защититься от постоянного повышения инфляционных ожиданий.