Повторные президентские выборы в Румынии пройдут в мае

Три правящие партии Румынии согласовали график президентских выборов, назначенных после отмены результатов голосования в ноябре. Их единым кандидатом станет Крин Антонеску.

Повторные выборы президента Румынии пройдут в мае - первый тур состоится 4 мая, второй - 18 мая. Дату проведения новых выборов после отмены результатов ноябрьского голосования согласовала в среду, 8 января, правящая коалиция страны. Уходящий президент Румынии Клаус Йоханнис продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет определен его преемник.

Три партии коалиционного правительства также подтвердили первоначальный план поддерживать единого кандидата, им станет Крин Антонеску, заявила Национал-либеральная партия. Тем самым коалиция в составе Социал-демократической партии, Национал-либеральной партии и Демократического союза венгров Румынии стремится не допустить победы кандидата крайне правых.

Пока не известно, останется ли кандидатом ультраправых сил Кэлин Джорджеску. Его участие в выборах будет зависеть от решения Конституционного суда, который может его дисквалифицировать в связи с обвинениями в незаконном финансировании избирательной компании, отмечает Politico.

Результаты президентских выборов в Румынии аннулированы

В начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты прошедшего в ноябре первого тура президентских выборов, на которых ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур.

Премьер Румынии, социал-демократ Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони.

Решение об отмене результатов принято после того, как офис президента Румынии заявил о наличии разведданных, подтверждающих влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась партизанская кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В ЕС начали расследование предполагаемых манипуляций.