Повестки на войну получили и известные российские спортсмены

На 217-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 28 сентября (время московское).

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Повестку из военкомата получил бывший игрок футбольной сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов. Об этом РИА "Новости" сообщил его отец. По словам Рината Билялетдинова, 19 лет назад спортсмен проходил "специфическую" воинскую службу, со спортивным уклоном. Упирая на то, что футболисту уже 37 лет, его отец заявил, что тот намерен "выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано". В 2012 году Динияр Билялетдинов стал доверенным лицом Владимира Путина.

По информации "Известий", повестку на войну вручили также 48-летнему бывшему полузащитнику московского "Динамо" и сборной России Сергею Гришину.

Спортивный журналист, сооснователь портала Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил , что повестки получили также члены биатлонной сборной России, многие из которых выступали в поддержку политики Кремля, и топовые фигуристы.

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По данным немецкого телеканала ZDF, авиаконцерн Lufthansa продает свою долю в одном из крупнейших поставщиков бортового питания в России - "Аэромар". В сообщении телеканала указывается, что таким образом компания отреагировала на расследование программы ZDF "Frontal" о бизнесе Lufthansa в России, вышедшей в эфир накануне.

Согласно расследованию, Lufthansa владела 49 процентами акций "Аэромар" через свою дочернюю компанию LSG - остальные акции компании принадлежат российской государственной авиакомпании "Аэрофлот". "Аэромар" имеет несколько точек в России с кухнями-столовыми для обслуживания пассажиров "Аэрофлота" и других компаний. В 2014 году кейтеринговая компания открыла филиал в аннексированном Крыму.

В программе "Frontal" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Lufthansa отказаться от участия в "Аэромар", заявив о "кровавых деньгах".

Первоначально Lufthansa заявила ZDF, что не нарушает санкции ЕС. Однако через несколько часов после публикации расследования представитель концерна связался с телеканалом и объявил, что Lufthansa продаст свою долю в "Аэромар". В качестве одной из причин он назвал расследование ZDF.

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Бойцы 81-й бригады ВСУ совместно с Национальной гвардией Украины освободили поселок Новоселовка в Краматорском районе Донецкой области. На видео, опубликованном военнослужащими, видно, что над населенным пунктом поднят украинский флаг.

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Санкции ЕС будут распространяться на организаторов "референдумов" о присоединении к России Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

По словам Жозепа Борреля, новые санкции Евросоюза будут направлены на 1300 физических лиц и организаций. Дополнительные санкции вводятся против тех, кто оккупирует территории в Херсонской, Запорожской областях Украины, кто занимался организацией псевдореферендумов, а также тех, кто задействован в мобилизации. Таким образом, санкции теперь будут распространяться на все оккупированные территории, а не только на Крым и "народные республики" Донбасса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что "референдумы" не будут признаны, Брюссель продолжит поддерживать Украину.

ЕС предложил восьмой пакет санкций против РФ

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ЕС предложил уже восьмой пакет санкций против РФ. Он будет включать в себя новые запреты на импорт российских продуктов и на экспорт технологий и услуг из ЕС. Европейцам запретят возглавлять российские компании. Кроме того, страны "большой семерки" решили ввести потолок цен на российскую нефть, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Россия вывела свое вторжение в Украину на новый уровень, - приводит слова фон дер Ляйен корреспондентка DW. - Фальшивые референдумы, организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие - это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии украинских территорий. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию".

WSJ: США могут ввести санкции против платежной системы "Мир"

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Кредитные карты "Мир" Фото: AFP/Getty Images

Администрация США работает над подготовкой нового пакета экономических санкций против Москвы, пишет The Wall Street Journal. По словам американских чиновников, на которые ссылается газета, потенциальные объекты штрафных мер - финансовые учреждения, имеющие решающее значение для экономики страны, в том числе Российское агентство по страхованию вкладов Национальная система платежных карт, или система электронных денежных переводов "Мир". По данным собеседников издания, Вашингтон подозревает, что Москва использует эти учреждения для обхода западных санкций.

Кроме того, рассматривается возможность введения санкций в отношении Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, а также отключения большего числа российских банков от системы SWIFT, введения экспортного контроля на более широкий спектр товаров, и введения санкций против большего числа госкомпаний, отмечает WSJ.

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В Беларуси началась "внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности" войсковой части 06752 ВВС. По данным "Нашей нивы", речь идет об авиабазе в Мачулищах. Минобороны в Минске сообщило, что проверка проводится "в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО" и будет продолжаться в течение месяца.

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Госдума проведет внеплановое заседание по "референдумам", проведенным на оккупированных территориях Украины, в понедельник, 3 октября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, перед этим пройдет заседание Совета Госдумы. Сегодня, 28 сентября, Володин провел совещание с главами думских фракций по итогам "референдумов" в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента может рассмотреть законы о присоединении новых территорий к РФ на своем заседании 4 октября.

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что к словам Владимира Путина следует относиться серьезно. Выступая накануне вечером на мероприятии в Берлине, посвященном памяти своего предшественника Гельмута Коля (Helmut Kohl), она подтвердила эту точку зрения, высказанную ранее в одном из интервью. В свете последних угроз Москвы применить ядерное оружие Меркель добавила: "Воспринимать слова серьезно, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним - это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости - мудрости, которая помогает сохранить существующее пространство для маневра или, что не менее важно, даже создать новое".

Пушилин и Пасечник поехали в Москву оформлять аннексию "ДНР" и "ЛНР"

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Главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник отправились в Москву, чтобы "завершить процедуру вхождения в состав России". Об отъезде Пушилина сообщило РИА "Новости", а Пасечника - пресс-служба "правительства" "ЛНР".

Портреты Леонида Пасечника и Владимира Путина во время проведения в Луганске "референдума" о вхождении в Россию Фото: AP Photo/picture alliance

Перед выездом в Москву Пасечник опубликовал в Telegram обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении "Луганской Народной Республики" в состав России "на правах субъекта Российской Федерации". Аналогичное письмо к Путину обнародовал и глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо.

Представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что этот регион также намерен сегодня же обратиться российскому президенту с той же просьбой.

Хроника событий 28 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 сентября 15.00 - 23.59 >>>

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