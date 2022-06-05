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Потсдам
Фото: Andreas Völkel/Zoonar/picture alliance

Потсдам

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Достопримечательности Потсдама - столицы федеральной земли Бранденбург.

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Контекст

Потсдам

В Потсдаме ищут 5 миллионов евро

В Потсдаме ищут 5 миллионов евро

В 2024 году Фонд прусских дворцов и садов закроет вход в Картинную галерею Сан-Суси и Дворец Глинике.
Туризм21 июня 2023 г.
Потсдам

Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера

Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера

Этот замок в Потсдаме был летней резиденцией Вильгельма I - прусского принца и короля, позже - императора Германии.
Туризм5 июня 2023 г.
Александровка

Деревня Александровка в Потсдаме - история и архитектура

Деревня Александровка в Потсдаме - история и архитектура

Как русская деревня Александровка появилась в Потсдаме около дворцов прусских королей? | 17 фотографий
Туризм26 марта 2023 г.
Литография 1826 года

Деревня Александровка в Потсдаме - как и почему была создана

Деревня Александровка в Потсдаме - как и почему была создана

Русская колония Александровка находится в Потсдаме недалеко от дворца Сан-Суси. | 18 фотографий
Туризм19 марта 2023 г.
Конверт и марка 1971 года

Филателистический путеводитель по Германии

Филателистический путеводитель по Германии

Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм27 декабря 2022 г.
Мраморный дворец, 1900 год

Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере

Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере

Здесь жили короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику. | 15 фотографий
Туризм2 октября 2022 г.
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Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого. | 18 фотографий
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