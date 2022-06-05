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Фото: Andreas Völkel/Zoonar/picture alliance
Потсдам
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Достопримечательности Потсдама - столицы федеральной земли Бранденбург.
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Контекст
В Потсдаме ищут 5 миллионов евро
В Потсдаме ищут 5 миллионов евро
В 2024 году Фонд прусских дворцов и садов закроет вход в Картинную галерею Сан-Суси и Дворец Глинике.
Туризм
21.06.2023
21 июня 2023 г.
Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера
Бабельсберг - неоготический замок германского кайзера
Этот замок в Потсдаме был летней резиденцией Вильгельма I - прусского принца и короля, позже - императора Германии.
Туризм
05.06.2023
5 июня 2023 г.
Деревня Александровка в Потсдаме - история и архитектура
Деревня Александровка в Потсдаме - история и архитектура
Как русская деревня Александровка появилась в Потсдаме около дворцов прусских королей? | 17 фотографий
Туризм
26.03.2023
26 марта 2023 г.
Деревня Александровка в Потсдаме - как и почему была создана
Деревня Александровка в Потсдаме - как и почему была создана
Русская колония Александровка находится в Потсдаме недалеко от дворца Сан-Суси. | 18 фотографий
Туризм
19.03.2023
19 марта 2023 г.
Филателистический путеводитель по Германии
Филателистический путеводитель по Германии
Немецкие достопримечательности на почтовых марках - от Нюрнберга до Регенсбурга и Бад-Мускау. | 22 фотографии
Туризм
27.12.2022
27 декабря 2022 г.
Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере
Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере
Здесь жили короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику. | 15 фотографий
Туризм
02.10.2022
2 октября 2022 г.
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Сан-Суси - любимый дворец Фридриха Великого
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого. | 18 фотографий
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05.06.2022
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