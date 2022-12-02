282-й день войны: ЕС установит потолок цен на нефть из РФ

На 282-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент РФ Владимир Путин провели первый с середины сентября телефонный разговор. По сообщению германской стороны, Шольц осудил российские удары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул "решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от российской агрессии". "Канцлер призвал президента России к скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск", - говорится в сообщении пресс-службы правительства ФРГ.

Путин, в свою очередь, заявил, что "ракетные удары по определенным целям на территории Украины" являются "вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", сообщили в Кремле. Кроме того, Путин назвал "деструктивной" линию западных государств, оказывающих Киеву помощь вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных. По мнению Москвы, "все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".

Германская помощь Украине

Германия готовится передать Украине еще семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Как сообщает издание Der Spiegel, установки, которые изначально подлежали утилизации, сейчас ремонтирует мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Ожидается, что в Украину их доставят весной. Они дополнят 30 уже находящихся на вооружении установок Gepard, которые, по данным украинских властей, зарекомендовали себя как очень эффективные и надежные в борьбе с российской армией.

В связи с масштабным ущербом, причиненным Россией энергетическому сектору Украины, германская Служба технической помощи THW (Technisches Hilfswerk, выполняет функции МЧС в ФРГ. - Ред.) отправила в Украину несколько сотен генераторов электроэнергии. Около 150 устройств уже доставлены, еще 320 готовятся к транспортировке, сообщила THW.

Поставка вооружений и техники Украине

Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на сумму 430,93 млн долларов, сообщила пресс-служба Пентагона. Контракт предусматривает "полномасштабное производство систем и вспомогательных услуг для удовлетворения насущной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров". Планируемая дата завершения контракта - 31 декабря 2025 года. На момент заключения договора на закупку ракет, используемых в этих системах, в 2023 финансовом году выделено 209,34 млн долларов.

США и союзники по НАТО ведут переговоры с рядом стран на Ближнем Востоке о перемещении ракетных систем класса "земля-воздух" NASAMS вУкраину, сообщил изданию Politico глава компании-производителя Raytheon Co. Грег Хейс. По его словам, задача заключается в том, чтобы отправить системы ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев, а затем США в течение следующих 24 месяцев отправят взамен на Ближний Восток новые NASAMS.

Испания передала Украине первые американские зенитно-ракетные комплексы Hawk, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "Принимал в Одессе министра обороны Испании Маргариту Роблес. Мы почтили память героев, павших в боях за Украину, и посетили наших воинов в госпитале. Испания поддерживает Украину: гуманитарная помощь и помощь в сфере безопасности будет продолжаться. В Испании будут тренировать больше наших бойцов. Испания уже предоставила наши первые Hawk", - сказал он.

Потолок цен на российскую нефть

Евросоюз присоединится к странам "большой семерки" (G7), решившим установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Польша, долгое время настаивавшая на более значительном снижении потолка, сняла свои возражения, и теперь о решении Евросоюза по потолку цен будет официально объявлено в конце недели, сообщил в Брюсселе постпред Польши в ЕС Анджей Садось. "Мы официально согласились поддержать это решение", - сказал Садось, добавив, что партнеры Польши по ЕС согласились разработать новый, уже девятый пакет санкций против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину.

"Окровавленные посылки" для украинских дипучреждений

Украинские посольства и консульства в нескольких европейских странах получили по почте "окровавленные пакеты", рассказал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. "После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульство в Брно поступили окровавленные пакеты. В пакетах находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах. Мы изучаем смысл этого послания", - сообщил он. Кроме того, вход в резиденцию украинского посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, а посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал происходящее "хорошо спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств Украины". "Не имея возможности остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и в дальнейшем будем эффективно работать на победу Украины", - сказал министр.

Военные действия в Украине

Украинские военные отразили атаки российских войск в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, сообщил Генштаба ВСУ в своей сводке. Войска РФ нанесли пять ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей, а также осуществили 30 авиаударов по позициям ВСУ и совершили более 35 обстрелов из РСЗО по районам населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, говорится в сводке. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, а также пять других важных объектов противника.

По оценкам британской разведки, российские военные столкнулись с логистическими проблемами после отступления с правого берега Днепра в ноябре. Отход войск РФ предоставил ВСУ возможность нанести удары по российским логистическим узлам и линиям связи, говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании в Twitter. "Эта угроза, скорее всего, заставила российских логистов переместить узлы снабжения, включая железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток", - отмечает разведка. Российским логистическим подразделениям необходимо будет проводить дополнительную трудоемкую погрузку с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время автомобильные перевозки для снабжения российских передовых оборонительных позиций будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии. "Нехватка боеприпасов в России (усугубляемая этими проблемами с логистикой), вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал России для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных наземных операций", - говорится в сводке.

Мэр Мелитополя Иван Федоров опроверг сообщения об отступлении российской армии с Запорожского направления. "Чтобы они отходили из какого-то населенного пункта, с Запорожского направления - сегодня об этом говорить рано", - сказал он. По словам Федорова, число российских военных на территории города и района, наоборот, увеличивается. "Несколько часов назад город был полностью заблокирован россиянами. В некоторых районах города проводят фильтрацию: на центральных улицах они разместили несколько блокпостов и обыскивают машины. Также город заблокирован сейчас на въезд и на выезд. Утром туда не пускали даже маршрутные такси", - рассказал Федоров. Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что в оккупированной части Запорожской области российские войска выводят своих военных из поселка Михайловка, города Пологи и села Инженерное.

Российские потери

По состоянию на 2 декабря журналистам издания "Медиазона" и медиакорпорации BBC удалось подтвердить по открытым данным смерть 9504 российских военных в Украине. За последние две недели исследователи установили имен 503 погибших, каждый пятый из них - 104 человека - мобилизованные. Всего с начала мобилизации подтверждена гибель 363 призванных мужчин. Реальное число погибших может быть выше в несколько раз, отмечают журналисты. Кроме того, неизвестно число пропавших без вести и попавших в плен.

С начала войны против Украины Черноморский флот России (ЧФ) потерял более 15 процентов своего боевого состава, подсчитало издание "Проект" по открытым данным. К февралю 2022 года Черноморский флот насчитывал 275 кораблей и судов, из них 58 - боевых. В общей сложности вместе с патрульными катерами к февралю 2022 года ЧФ имел 74 боевые единицы, из которых во время войны потерял не менее 12 кораблей и катеров.

На территории оккупированного Крыма сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации, говорится в сводке Генштаба ВСУ. По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

Борьба с религиозными "агентами влияния"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно запрета деятельности религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ". Согласно решению СНБО, кабинет министров должен до 1 февраля вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране таких организаций. Кабмин также должен проверить основания и условия, на которых религиозные организации пользуются имуществом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Госслужбе по этнополитике и свободе совести поручено обеспечить проведение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской православной церкви (УПЦ) на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом и при необходимости "принять предусмотренные законом меры". Кроме того, указом утверждено решение о применении персональных санкций, но санкционный список пока не обнародован.

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит "контрразведывательные мероприятия" в монастырях и храмах Украинской православной церкви Московского патриархата, расположенных в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. Как сообщила пресс-служба СБУ, правоохранители осматривают территорию и помещения объектов "для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению". Помимо СБУ, в проверках участвуют также Национальная полиция и Национальная гвардия Украины. "Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении в Telegram.

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил в соцсети Facebook заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. По его словам, 1 декабря был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, а 2 декабря ведомости о юридическом лице, которое входит в структуру ПЦУ, были внесены в Единый государственный реестр. Возглавлять монастырь будет предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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