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Последствия ракетного обстрела Киева
Последствия ракетного обстрела КиеваФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфликтыУкраина

Посольство США призвало американцев покинуть Украину

17 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW продолжает следить за событиями 10 октября.

https://www.dw.com/ru/posolstvo-ssa-v-kieve-prizvalo-amerikancev-pokinut-ukrainu/a-63386492

На 229-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 октября (время московское).

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По предварительным данным Национальной полиции, в результате сегодняшнего ракетного обстрела Украины погибли 10 человек, около 60 травмированы. По информации ГСЧС, повреждены объекты энергоснабжения в Киеве и еще 8 областях. Львовская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Тернопольская области остались без электроснабжения. 

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Посольство США в Киеве после сегодняшних массированных ракетного обстрела  призвало американских граждан покинуть территорию Украины, "когда это будет безопасно". "Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

 

Хроника событий 10 октября 00.00 - 13.59 >>>

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