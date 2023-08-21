США призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

В американском посольстве указали на закрытие двух из шести КПП на границе Беларуси и Литвы и заявления Варшавы, Риги и Вильнюса о возможности дальнейшего закрытия погранпереходов.

Посольство США в Минске призвало своих граждан, находящихся в Беларуси, "немедленно покинуть эту страну". В заявлении, размещенном в понедельник, 21 августа, на сайте дипмиссии, указывается на закрытие Литвой в последние дни двух из шести погранпереходов на литовско-белорусской границе, а также заявления правительств Польши, Литвы и Латвии о возможности дальнейшего закрытия погранпереходов с Беларусью.

Американское посольство при этом рекомендовало уехать из Беларуси через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо улететь на самолете. "Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу наземным путем через Беларусь. Не въезжайте в Россию или в Украину", - заявили в диппредставительстве.

Кроме того, Соединенные Штаты попросили своих граждан отказаться от поездок в Беларусь, поскольку власти этой страны продолжают содействовать российской военной агрессии против Украины. Кроме того, в заявлении отмечается наращивание российских вооруженных сил в Беларуси, произвольное применение законов, возможность общественных беспорядков, риск задержания, а также ограниченные возможности американского посольства оказывать консульскую помощь гражданам страны, проживающим в Беларуси или приезжающим в нее в качестве туристов.

Литва закрыла два из шести КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы 16 августа объявило о решении закрыть с 18 августа два из шести КПП на границе с Беларусью, объяснив это "геополитическими обстоятельствами". Речь идет о пунктах пропуска в сельской местности - Шумскасе и Тверячюсе, не используемых коммерческим транспортом. На границе продолжают работать четыре пункта пропуска: Медининкай (с белорусской стороны - Каменный Лог), Лаворишкес (Котловка), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони).

Наблюдатели связывают это решение с потенциальной угрозой со стороны наемников ЧВК "Вагнер", которые находятся на территории соседней Беларуси. Польша уже закрыла все КПП на границе с Беларусью за исключением одного и объявила о намерении перебросить на белорусскую границу еще 10 тысяч солдат для поддержки польских пограничников. 23 июля правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "его стали напрягать" наемники ЧВК "Вагнер", дислоцированные в Беларуси, поскольку они, по его словам, хотят "сходить на экскурсию в Варшаву". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - рассказал Лукашенко.

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