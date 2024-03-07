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Посольство США предупредило о возможных терактах в Москве

Алексей Волошинов
7 марта 2024 г.

Посольство Соединенных Штатов в России рекомендовало своим гражданам не посещать публичные мероприятия в Москве в течение 48 часов.

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Здание посольства Соединенных Штатов в Москве
Здание посольства США в МосквеФото: Sergei Fadeichev/TASS/dpa/picture alliance

Посольство США в России сообщило о, возможно, готовящихся терактах в Москве. "Посольство следит за сообщениями о том, что экстремисты планируют совершить нападения на крупные мероприятия в Москве, включая концерты", - говорится на его сайте в сообщении, опубликованном в четверг, 7 марта.

Дипломатическое представительство призвало своих граждан, находящихся в стране, избегать посещений "крупных собраний" в течение ближайших 48 часов. Среди прочих рекомендаций посольства - "следить за новостями в местных СМИ" и быть "внимательными к своему окружению".

Со ссылкой на американское посольство аналогичную информацию опубликовал МИД Великобритании. После публикации пресс-релиза раздел новостей русскоязычной версии сайта посольства США в России стал недоступен.

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Сообщение посольства США о возможных терактах в Москве

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