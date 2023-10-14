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Посольство РФ: При атаке ХАМАС на Израиль погибли 16 россиян

Даниил Сотников
14 октября 2023 г.

По данным российского диппредставительства, в результате нападения ХАМАС 16 россиян погибли, восемь числятся пропавшими без вести, а еще один находится в плену у ХАМАС.

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Мемориал в Тель-Авиве в память о погибших при атаке ХАМАС
Мемориал в Тель-Авиве в память о погибших при атаке ХАМАСФото: JANIS LAIZANS/REUTERS

При нападении боевиков радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли 16 граждан России, сообщило посольство РФ в Израиле в субботу, 14 октября.

Еще восемь граждан России после атаки ХАМАС числятся в списках пропавших без вести. По меньшей мере один россиянин с гражданством Израиля, согласно предварительной информации, "полученной от израильских компетентных органов", находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа, сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь дипломатического представительства РФ в Израиле.

По состоянию на 10 октября в посольстве говорили, что погибли четверо россиян. В МИД РФ тогда уточнили, что это были граждане и России, и Израиля.

Атака ХАМАС на Израиль и ответ ЦАХАЛ

Боевики движения ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, напали на Израиль 7 октября. В результате погибли более 1300 жителей Израиля, сотни получили ранения. Кроме того, террористы захватили в заложники и увезли в сектор Газа не менее 150 человек.

В ответ на атаку власти Израиля пообещали уничтожить ХАМАС, а армия обороны страны (ЦАХАЛ) начала наносить удары по объектам этого движения в секторе Газа. По последним данным, в результате боевых действий погибли больше двух тысяч палестинцев в Газе. Израиль призвал мирных жителей покинуть свои дома и эвакуироваться на юг сектора. Боевики ХАМАС, как следует из различных сообщений, препятствуют эвакуации.

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