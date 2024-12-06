Посольство РФ не выдало загранпаспорта Чанышевой и Фадеевой

Экс-координаторы штабов Навального Ксения Фадеева и Лилия Чанышева были приговорены в России к тюремным срокам по "экстремистским" статьям и высланы из страны в рамках обмена заключенными с Западом.

Высланным из России экс-координатору штаба Алексея Навального в Томске Ксении Фадеевой и экс-координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой отказали в выдаче новых заграничных паспортов. Фадеева рассказала в пятницу, 6 декабря, что получила отказ от консульского отдела посольства России в Литве. Консульские сотрудники сослались на то, что у нее временно ограничено право на выезд из страны. "В консульстве предложили сделать свидетельство на въезд - документ, который позволит мне пересечь границу и въехать в Россию", - добавила Фадеева, выразив непонимание позицией дипломатов.

Чанышева тоже сообщила об отказе, полученном от консульского отдела посольства РФ, но не уточнила, в какой именно стране он расположен. "Мало того, что выслали за границу без паспорта, так еще и не хотят его выдавать", - посетовала она. Дипломаты никак не учитывают "тот факт, что нас помиловали", подчеркнула Лилия Чанышева.

Приговоры Фадеевой и Чанышевой по статьям об экстремизме

Ксения Фадеева в декабре 2023 года была признана виновной в "организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения". Суд в Томске приговорил ее к 9 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Лилия Чанышева в июне 2023 года была приговорена Кировским районным судом Уфы к семи с половиной годам лишения свободы в колонии по делу о "создании экстремистского сообщества", "призывах к экстремизму", а также о "создании НКО, посягающей на личность и свободы граждан". В апреле Верховный суд Башкортостана по требованию прокуратуры ужесточил меру наказания до девяти с половиной лет колонии общего режима.

Ксения Фадеева, Лилия Чанышева и еще 14 человек 1 августа были освобождены в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.