Израиль возобновил репатриацию из России

Временное прекращение приема заявлений от россиян в посольстве объяснили опасениями за безопасность людей, стоящих в очереди в консульский отдел, из-за возможных акций протеста у диппредставительства.

Отдел репатриации посольства Израиля в Москве, начиная с 26 октября, досрочно возобновил прием заявлений от россиян. "Он был приостановлен на несколько дней просто по вопросам безопасности", - заявил ТАСС в четверг, 26 октября, израильский посол в РФ Александр Бен Цви. По словам дипломата, решение было принято из-за возможности проведения демонстраций против диппредставительства. "Мы, единственное, беспокоимся за безопасность людей, которые находятся в этих очередях", - пояснил Бен Цви.

24 октября стало известно, что отдел репатриации израильского диппредставительства в Москве приостанавливает прием российских граждан на оформление виз репатриантов до 27 октября. Аналогичное решение было принято посольствами в Азербайджане Беларуси, Узбекистане и диппредставительством в Молдове.

Адвокат Алексей Коваленко, управляющий партнер израильского адвокатского офиса "Коваленко и партнеры" рассказал в комментарии изданию The Moscow Times, что решение связано с войной против террористической организации ХАМАС. По словам юриста, консульские проверки в посольствах Израиля во всех странах бывшего СССР были приостановлены из-за того, что сотрудники службы безопасности посольств как резервисты были привлечены на службу. Адвокат отметил, что официально репатриация не была запрещена, однако в ближайшее время переехать в Израиль смогут только те, кто успел ранее пройти консульскую проверку и получил визу на репатриацию. Другой вариант: въезжать в Израиль по туристической визе и проходить всю процедуру на месте, - пояснил юрист.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабное террористическое нападение на Израиль и устроили самую массовую расправу над мирным населением за всю историю современного израильского государства. По предварительным данным, погибли более 1400 человек.

Террористы также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа. С тех пор Израиль наносит массированные авиаудары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под контролем ХАМАС. Израильская армия также готовится к масштабному наступлению в секторе Газа с целью ликвидации этой террористической группировки.

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