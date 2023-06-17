Посол Украины в ФРГ призвал усилить поддержку Киева Западом

На 479-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 17 июня (время московское).

Байден: Украина должна отвечать стандартам вступления в НАТО

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Джо Байден (фото из архива) Фото: Jim Watson/AFP

Соединенные Штаты не собираются облегчать вступление Украины в НАТО, несмотря на военное вторжение России, заявил президент США Джо Байден. "Они должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это", - сказал он журналистам.

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован беспилотник, силы ПВО "работают по цели", пишет военная администрация региона в Telegram-канале. Власти призвали жителей области находиться в укрытиях и других безопасных местах во время воздушной тревоги, а также не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских военных.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что на севере зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа. В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

++17.20++

Российская авиация атаковала село Казацкое Херсонской области, сообщила военная администрация региона. "По мирному населенному пункту враг выпустил две управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По данным Херсонской ОВА, в результате обстрела погиб один мирный житель. Ранения получили три человека - 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний юноша, их госпитализировали.

++16.25++

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса прибыл в Санкт-Петербург, сообщила его администрация в Twitter, опубликовав видео, как глава государства спускается с трапа самолета. Рамапоса входит в состав миротворческой миссии стран Африки по поиску путей урегулирования российско-украинского военного конфликта. Наряду с президентом ЮАР в ее состав входят президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани, лидер Сенегала Маки Саль, президент Замбии Хакаинде Хичилема и премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Миссия уже побывала 16 июня в Киеве, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Посол Украины в ФРГ призвал усилить поддержку Киева Западом

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Алексей Макеев (фото из архива) Фото: Richard Walker/DW

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал к усилению поддержки Запада для защиты от России. "Поддержка Запада необходима нам для выживания. Но ее недостаточно. Вы можете себе представить, у нас есть две системы IRIS-T SLM, несколько систем Patriot", - сказал Макеев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung . По словам дипломата, Киев ими хорошо защищен, но в других местах требуется больше систем противовоздушной обороны, бронетехники и танков. Макеев также указал на необходимость поставок истребителей и боеприпасов большой дальности. Это оружие "будет очень важно для победы Украины", - подчеркнул он.

++15.40++

Российские войска утром обстреляли город Константиновка Донецкой области, сообщил в Telegram-канале офис генерального прокурора Украины. По предварительным данным, обстрел велся из ствольной артиллерии. В результате попадания снарядов по частному сектору получили ранения 9-летняя девочка и 57-летняя женщина, их госпитализировали. Кроме того, в городе повреждены 11 жилых домов, а также гаражное помещение, автомобиль, газопровод и электросети.

++15.20++

Окраина села Тишанка Волоконовского района Брянской области попала под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате никто не пострадал, но осколки снарядов повредили линию электропередачи.

++15.00++

В селе Гурьев Казачок Богодуховского района Харьковской области в результате обстрела, по уточненным данным, погибли не четыре, а два человека, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в Telegram. Погибшие - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина из поселка Золочев - были волонтерами. Они находились в гражданском автомобиле, который, по словам Синегубова, обстреляла российская армия из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

++14.30++

За сутки со стороны Украины были обстреляны шесть районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе 18 артиллерийских снарядов выпущено по селу Журавлевка. Также противник сбросил гранату с беспилотника", - написал Гладков в Telegram-канале . Кроме того, обстрелы зафиксированы в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также Шебекинском и Грайворонском городских округах, указал губернатор далее.

Defense News: С июля начнутся поставки Украине дронов Tekever

++14.10++

В июле начнутся поставки Украине беспилотников португальского производителя Tekever для поддержки наземных и морских операций, финансируемые Международным фондом поддержки Украины (IFU), инициированным Великобританией, пишет издание Defense News со ссылкой на Tekever. Эти поставки финансируют Дания, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. По словам представителя компании, система Tekever AR3, которая будет передана Киеву, может быть использована для продолжительных операций длительностью до 16 часов и для вертикальных взлета и посадки.

Хроника событий 17 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 июня 14.00 - 23.59 >>>

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