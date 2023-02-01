Посол США в НАТО: Киев сам примет решение о переговорах с РФ

Постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит в эксклюзивном интервью Тиму Себастиану (Tim Sebastian) в программе Conflict Zone рассказала о том, как НАТО оказывает помощь Украине в отражении российской агрессии, как альянс реагирует на угрозу Кремля использовать ядерное оружие, и почему НАТО не будет подталкивать Украину к переговорам с Россией.

Тим Себастиан: Несмотря на все разговоры о единстве НАТО, дискуссия об отправке танков Leopard 2 Украине показала значительную разобщенность между странами-членами альянса. Насколько эти публичные размолвки, на ваш взгляд, повредили имиджу НАТО в разгар крупной войны на европейском континенте?

Джулианна Смит: Мне посчастливилось проводить в штаб-квартире НАТО каждый день. И я могу заверить вас, что с того места, где я сижу, я ежедневно вижу только постоянное единство. Бывают ли у нас разногласия по вопросам, связанным с войной в Украине, или по каким-то другим вопросам? Безусловно. Мы все садимся за стол переговоров со своей историей. У нас разная география, разные взгляды, мы испытываем различное внутреннее давление.

Посол США в НАТО Джулианна Смит Фото: Getty Images/M. Tama

Но реальность такова, что на протяжении всей этой войны, в течение последнего года и даже в последние дни мы смогли сплотиться. Мы смогли продемонстрировать нашу решимость обеспечить украинские вооруженные силы всем необходимым для защиты ими своей территории и готовность не сворачивать этого с пути.

Я думаю, что сила этого альянса заключается в его способности преодолевать разногласия и, несмотря на них, сохранять единство. Поэтому, честно говоря, я не вижу никакого ущерба. Я вижу готовность некоторых союзников прийти на помощь и предоставить дополнительную и стратегически важную помощь украинцам прямо сейчас, в режиме реального времени.

- Но недели препирательств по вопросу о поставке танков Украине в решающий момент войны, наверняка, стоили многих жизней.

- Мы видим, что союзники практически ежедневно контактируют с украинским военным командованием, чтобы, прежде всего, понять, каковы их требования в реальном времени. Мы делаем это с 24 февраля 2022 года. Вы знаете, что Соединенные Штаты также возглавляют Контактную группу по вопросам обороны Украины (UDCG). Это площадка, где 50 различных стран ежемесячно собираются вместе и узнают непосредственно от украинцев об их военных требованиях. Затем мы сопоставляем эти требования с тем, что союзники готовы и могут предоставить.

И в данном случае можно говорить об эволюции. С самого начала речь шла не о бронетехнике. Мы начали говорить о "Стингерах" и "Джавелинах", когда российские войска рвались к Киеву. Летом мы много говорили о боеприпасах. Вы помните, насколько острой была эта потребность. Во время этой войны у нас были периоды, когда мы говорили и о средствах береговой обороны.

Сейчас же мы очень сильно сосредоточены на бронетехнике и танках, потому что в разговорах с украинцами мы пришли к выводу, что должны обеспечить им возможность маневров. Чтобы они могли не только защищать свою территорию, но и закрепиться для дальнейшего успеха, предполагая, что будет еще одно контрнаступление, как с их стороны, так и, возможно, наступление со стороны россиян.

Вы слышали, как наш президент (Джо Байден. - Ред.) говорил о том, что мы активно взаимодействуем не только с правительством Германии, но и с другими союзниками, чтобы узнать, что еще мы можем передать в руки украинцев как можно скорее. Так что сейчас поворотный момент для альянса.

- Почему альянс так мало говорит о своих стратегических целях? Вы говорите: "Мы будем придерживаться определенного курса. Россия не должна победить, Украина не должна проиграть, Украина должна быть в состоянии защитить себя". Есть ли у вас конкретное видение того, какие цели в этой войне должны быть у Украины?

- Я думаю, что стратегические цели внутри альянса НАТО предельно ясны. Мы очень четко заявили в публичных заявлениях, декларациях, коммюнике саммитов, пресс-релизах и во всем остальном, что мы сосредоточены, во-первых, на том, чтобы укрепить восточный фланг НАТО и обеспечить потребности в безопасности наших союзников по НАТО. Во-вторых, мы будем продолжать оказывать индивидуальную поддержку народу Украины и украинским вооруженным силам.

В-третьих, коллективно мы будем продолжать оказывать давление на Москву. Что касается вашего вопроса о результатах этой войны, о том, куда она движется, к какому стратегическому направлению мы стремимся: давайте не будем забывать, что это война, которую украинцы ведут против российской агрессии. Украинское правительство, президент Зеленский и его окружение должны сами определить, куда они идут, каковы их планы, какова их стратегия. Мы здесь, чтобы их поддержать.

НАТО не вовлечена в эту войну напрямую. Это не конфликт между НАТО и Россией. Это война, начатая Москвой, президентом Путиным против Украины. И Украина, в конечном счете, должна будет принять свои собственные суверенные решения о том, как она хочет защитить свою территорию, вытеснить Россию и закончить эту войну. Но самым важным игроком во всем этом, безусловно, является президент Путин. Именно он начал эту войну 24 февраля прошлого года. Именно он может закончить войну, и мы сделаем все возможное, чтобы изменить его стратегические расчеты, побудить его двигаться в другом направлении и вывести российские войска из Украины. Но ответ на вопрос, который вы задаете, должны дать украинцы.

- Боится ли НАТО России? Потому что возникает ощущение, что, слыша постоянные ядерные угрозы Москвы и, фактически, ходя на цыпочках вокруг Путина, НАТО уже поддалась на ядерный шантаж?

- Я думаю, что НАТО ясно дала понять, что мы считаем российскую ядерную истерию очень тревожной. Отдельные страны, такие как Соединенные Штаты, - и вы слышали об этом от администрации Байдена - очень четко дали понять россиянам, что если они решат воспользоваться своим ядерным арсеналом, это приведет к катастрофическим последствиям. В настоящее время там много пустых угроз. Мы не видим доказательств того, что Россия готовится использовать свой ядерный арсенал в любом виде или форме. Но, опять же, союзники по НАТО очень четко дали понять, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если решит это сделать.

- Как вы думаете, чем закончится эта война? Согласны ли вы с тем, что перспектива большой военной победы весьма маловероятна?

- Многие из нас предполагают, что в какой-то момент украинцы и россияне придут к необходимости вернуться за стол переговоров. И когда это произойдет, мы хотим быть уверены, что Украина находится в максимально сильной позиции. Я не могу делать никаких прогнозов относительно исхода этой войны. Никто из нас не может. Никто не знает, о чем думает Путин, собирается ли он выводить свои войска и когда. Мы рассчитываем на победу Украины и делаем все возможное, чтобы это случилось.

- Будет ли НАТО подталкивать Украину к переговорам, даже если она не будет к ним готова?

- Это решение должна принимать Украина. Мы не хотим диктовать условия, на которых украинцы сядут за стол переговоров. Они сами должны определить, на каких условиях они готовы и хотят вести переговоры. Это их собственное суверенное решение.

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