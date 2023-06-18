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Посол США принял участие в "параде гордости" в Варшаве

Олег Соколенко
43 мин. назад

В Варшаве десятки тысяч людей приняли участие в прайд-параде в поддержку прав представителей ЛГБТИ-сообщества, на которые усиливает давление правящая партия. Среди участников парада был посол США в Польше.

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"Парад гордости" в Варшаве 17 июня 2023 года
"Парад гордости" в Варшаве 17 июня 2023 годаФото: Czarek Sokolowski/AP Photo

В Варшаве в субботу, 17 июня, прошел "парад гордости" в поддержку прав представителей ЛГБТИ-сообщества, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Среди них был посол США в Польше Марк Бжезинский (сын бывшего советника по национальной безопасности президента США Збигнева Бжезинского), сообщает Assoсiated Press.

"Америка выступает за равенство, - цитирует агентство слова посла, который нес в руках американский флаг. - Мы получаем тревожные сообщения об организованной кампании, направленной против ЛГБТИ-сообщества Польши и использующей ненависть, ложь и бездоказательные утверждения, чтобы разделить польское общество. Мы надеемся, что эти сообщения не соответствуют истине (...) Ненависть, замаскированная под мораль, не может играть положительную роль в современном обществе".

Вместе с Бжезинским в варшавском прайде приняли участие более 30 других сотрудников посольства Соединенных Штатов, а также представители Канады, Австрии и других западных стран.

ЕС критиковал Польшу за ситуацию с правами ЛГБТИ

Польша регулярно подвергается критике со стороны ЕС за ущемление прав ЛГБТИ в стране. Пять регионов страны, где поддержкой пользуется правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS), в 2019 году были объявлены местными парламентами "зонами, свободными от ЛГБТИ".

Президент Польши Анджей Дуда во время предвыборной кампании 2020 года заявил, что "идеология ЛГБТ хуже коммунизма", а вице-премьер Ярослав Качиньский называл ЛГБТИ-сообщество "угрозой традиционной семье". Весной 2023 года уполномоченный по правам  ребенка в Польше Миколай Павляк поручил провести инспекцию школ, признанных самыми дружественными к ЛГБТИ в стране - на предмет того, проверялись ли преподаватели в них на склонность к педофилии. 

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович в 2020 году осудила нарушение прав ЛГБТИ-сообщества в Польше. "Представители власти и люди, формирующие общественное мнение, должны прекратить создание атмосферы ненависти и нетерпимости к представителям ЛГБТИ, а вместо этого укреплять уважение к их правам", - говорила Миятович.

В прошлом году соорганизаторами гей-парада в Варшаве стали украинцы

26 июня 2022 года в Варшаве прошел "Парад равенства", соорганизатором которого выступила общественная организация "Киев-прайд". Она была вынуждена отказаться от проведения парада в украинской столице в прошлом году из-за российского вторжения.

Смотрите также:

ЛГБТ-парад в Берлине: танцы против войны

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