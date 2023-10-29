Посол Израиля раскритиковал позицию ФРГ по голосованию в ООН

Воздержаться, поскольку не решаешься прямо указать на ответственность ХАМАС за кровопролитие, - недостаточно, считает Рон Просор.

Посол Израиля в ФРГ Рон Просор в субботу, 28 октября, раскритиковал Германию за то, что она воздержалась при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня по гуманитарным причинам в конфликте между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

"(Израилю. - Ред.) нужна поддержка Германии", - заявил дипломат на партийном съезде земельного отделения партии Христианско-демократический союз (ХДС) в городе Хюрте федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. "Воздержаться при голосовании потому, что не можешь сказать прямо, что ХАМАС несет ответственность за эту жестокую резню, - недостаточно", - добавил Просор.

Критика Центрального совета евреев

Аналогично высказался глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). На страницах газеты Der Tagesspiegel am Sonntag он указал на "разочарование евреев в Германии" и подчеркнул, что этим шагом Берлин поддержал "релятивистскую позицию ООН по отношению к Израилю".

По мнению Шустера, ФРГ стоило проголосовать против этой резолюции. Тогда "повторяемые как мантра заверения в солидарности с Израилем" имели бы силу и на фоне "встречного ветра со стороны ООН", указал Шустер.

Голосование по вопросу о "немедленном прекращении огня в Газе по гуманитарным соображениям" 27 октября поддержали в ООН 120 из 193 государств - членов организации. 14 стран выступили против резолюции, еще 45 воздержались.

Среди проголосовавших "против" - Австрия и США. Франция поддержала резолюцию, Германия, Великобритания и Италия воздержались.

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