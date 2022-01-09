 Посол Ирана: Украинцы не обращались за компенсацией по сбитому ″Боингу″ | Новости из Германии об Украине | DW | 09.01.2022

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Украина

Посол Ирана: Украинцы не обращались за компенсацией по сбитому "Боингу"

Тегеран назначил родным погибших пассажиров сбитого КСИР лайнера МАУ компенсации в размере 150 000 долларов. Но ни одна семья из Украины за ними не обращалась, заявил посол Ирана в Киеве агентству UNN.

Траур по пассажирам рейса PS 752, сбитого над Тегераном, в аэропорту Борисполь, Киев, февраль 2020 года

Траур по пассажирам рейса PS 752 в аэропорту Борисполь, Киев

Ни одна из семей украинских пассажиров, находившихся на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января 2020 года вскоре после взлета в аэропорту Тегерана, не обращалась к Ирану за финансовой компенсацией. Об этом пишет в воскресенье, 9 января, украинское агентство UNN в выдержке из интервью с послом Исламской Республики в Украине Манучехром Моради.

По словам Моради, правительство Ирана назначило семьям жертв компенсацию в размере 150 тысяч долларов.

“Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму, у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что кто-то получил эту сумму. Относительно украинских семей, ни одна из них пока не обращалась", - цитирует агентство дипломата.

Международная группа не может привлечь Иран к переговорам по "Боингу"

Представители правительств Канады, Великобритании, Швеции и Украины 6 января опубликовали заявление о том, что оставили попытки привлечь Иран к переговорам о выплате компенсаций за сбитый в 2020 году украинский "Боинг" и постараются решить этот вопрос в соответствии с международным правом.

"Несмотря на все наши усилия за последние два года и многочисленные попытки урегулировать этот вопрос путем переговоров, международная группа пришла к выводу, что дальнейшие попытки обсуждать компенсации за сбитый самолет, выполнявший рейс PS 752, на данный момент бесполезны", - говорилось в документе.

Сбитый над Тегераном лайнер МАУ

Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS 752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя КСИР, заявив, что самолет был сбит по ошибке.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенные Тегераном выплаты семьям погибших - по 80 тысяч долларов (70 900 евро), сочтя эти суммы недостаточными.

Между тем в начале января 2022 года суд в канадской провинции Онтарио постановил, что родственникам шести пассажиров сбитого КСИР украинского Boeing 737-800 должны быть выплачены 74 млн евро. Каким образом семьи будут взыскивать с Ирана эту сумму. пока не ясно.

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    17 июля 2014 года самолет, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в небе над Донбассом. Следователи реконструировали носовую часть разбившегося самолета: обломки лайнера закрепили на специально изготовленный каркас, повторяющий формы "Боинга 777-200". Цель реконструкции - установить ход катастрофы: угол попадания ракеты в лайнер и последующее разрушение самолета.

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  • Пятый подозреваемый по делу о крушении MH17 Владимир Цемах

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

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  • Помощник президента РФ Владислав Сурков - фигурант уголовного дела о крушении Боинга 777 в небе над Украиной

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    Следствие в 2019 году предоставило публике большое количество перехваченных телефонных переговоров, которые считает значимыми в контексте крушения MH17. Один из тех, чьи переговоры оказались перехвачены, - помощник президента РФ Владислав Сурков, как утверждает следствие.

  • На месте крушения малайзийского самолета

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Версии из России: российский Первый канал признал фейк об истребителе

    В России курсировало много альтернативных версий трагедии. В ноябре 2014 года Первый канал показал "сенсационный" снимок истребителя в районе MH17. Но, по данным радаров, поблизости не было воздушных судов, способных сбить"Боинг". В интервью New Yorker в конце 2019 года глава Первого канала Константин Эрнст заявил, что на российском ТВ "совершили ошибку".

  • На месте крушения MH17

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    Минобороны РФ настаивает на том, что никакие ЗРК "Бук" не пересекали границу с Украиной. Производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" ссылается на собственное расследование, согласно которому ракета была запущена из подконтрольной Киеву точки. Президент РФ Владимир Путин заявил, что признает выводы следствия только, если Россия получит полный доступ к расследованию.

  • Игрушки на месте крушения MH17

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    Спустя пять лет после трагедии, летом 2019 года, Международная следственная группа заявила, что расследование подходит к концу, а материалы передаются в окружной суд Гааги. Власти Нидерландов приняли решение, что суд по делу о крушении лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек на борту самолета большинство было гражданами Нидерландов.

  • Юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом

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    Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга" будет вести судебная коллегия окружного суда Гааги. В силу публичного интереса сами заседания пройдут в Юридическом комплексе, который находится рядом с аэропортом Схипхол под Амстердамом.

  • Зал, где будет проходить судебное заседание

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Гаагский суд по делу MH17: Здесь будут сидеть прокурор, судьи и, возможно, обвиняемые

    До начала уголовного процесса журналистам показали зал, где будут проходить судебные слушания. Всем желающим места не хватит, так что было принято решение организовать прямую трансляцию из зала суда - на голландском и английском языках.

  • Пит Плуг, возглавляющий фонд памяти MH17. В авиакатастрофе он потерял брата.

    Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до суда в Гааге

    Родственники погибших ждут справедливости

    Для родственников погибших отведено специальное место как в зале суда, так и за его пределами, чтобы следить за процессом. "Я буду ходить на все заседания суда с самого начала. Я хочу знать, кто в этом виноват", - сказал в интервью DW голландец Пит Плуг, возглавляющий фонд памяти MH17. В авиакатастрофе он потерял брата.

    Автор: Михаил Бушуев


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