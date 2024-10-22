Посол ФРГ опроверг критику РФ из-за CTF Baltic в Ростоке

"Направление подразделений ВС ФРГ в структуры НАТО прямо разрешается договором "два плюс четыре", в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина", - заявил Александер Ламбсдорфф.

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff), вызванный во вторник, 22 октября, в МИД РФ в связи с открытием штаб-квартиры ВМФ Германии - CTF Baltic - в восточногерманском Ростоке, опроверг критику Москвы в этой связи.

В беседе с агентством dpa в Москве дипломат подчеркнул, что создание этой штаб-квартиры, главной задачей которой является координация действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря, не идет в разрез с договоренностями. "Превращение германского штаба военно-морского командования в Ростоке в (тактическую штаб-квартиру ВМФ Германии. - Ред.) Commander Task Force Baltic не нарушает договора "два плюс четыре" (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, утвердивший границы нового германского государства и передавший Германии полный суверенитет над ее внутренними и внешними делами. - Ред.)", - подчеркнул он.

Ламбсдорфф пояснил, что штаб-квартира в Ростоке впредь будет состоять из немецких военнослужащих, а также иностранных военнослужащих, проходящих там службу по ротации, и офицеров связи - так же, как это происходит и сейчас. "Направление подразделений ВС Германии в структуры НАТО прямо разрешается договором "два плюс четыре", в том числе на территории бывшей ГДР и Берлина", - указал он.

Договор "два плюс четыре", кроме прочего, запрещает размещение войск НАТО на территории Восточной Германии. В российском МИД заявили, что создание в Ростоке штаб-квартиры CTF Baltic является "грубым нарушением" этого договора и "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны".

Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на открытии штаб-квартиры ВМФ Германии CTF Baltic в Ростоке 21 октября указал, что этот шаг не является нарушением никаких действующих договоров.

Штаб-квартира CTF Baltic в Ростоке

Штаб-квартира CTF Baltic расположена в Ростоке на территории местного военного гарнизона бундесвера "Hanse-Kaserne" и находится под командованием ВМФ ФРГ. Ее основная задача - круглосуточный мониторинг всего происходящего и координация действий союзников по НАТО в акватории Балтийского моря, а также планирование совместных учений и управление ими.

CTF Baltic считается национальным военным центром с участием военнослужащих других стран. Командует им немецкий адмирал Штефан Хайш (Stephan Haisch), заместитель - польский адмирал, начальник штаба - шведский офицер. Каждые четыре года предусмотрена ротация командования центром с Польшей и Швецией.

В настоящее время в CTF Baltic заняты 180 военнослужащих. В основном это солдаты бундесвера, 60 офицеров прикомандированы из армий 11 других государств: Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Швеции. В кризисной ситуации или в военное время персонал штаб-квартиры может быть увеличен до 240 военнослужащих.

Какие еще темы посол ФРГ обсудил в МИД РФ

Как рассказал Александер Ламбсдофф в беседе с dpa, в ходе своего визита в МИД РФ он коснулся сообщений СМИ об отправке в Россию военных из Северной Кореи. Если эти сообщения соответствуют действительности, он "самым решительным образом" осуждает такого рода военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, заявил дипломат.

Кроме того, Ламбсдорфф, по собственным словам, раскритиковал решение российских властей присвоить статус "нежелательной организации" Германскому обществу по изучению Восточной Европы (DGO). В беседе с представителями МИД РФ он назвал этот шаг "совершенно необоснованным" и призвал отменить его. "Германское обществе по изучению Восточной Европы внесло значительный вклад в создание в Германии фундамента для политики взаимопонимания с Советским Союзом и многолетних добрососедских отношений с его государствами-преемниками", - подчеркнул Ламбсдорфф.