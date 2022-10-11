Посол Евросоюза в Минске Дирк Шубель оставил должность

На фоне резко критических заявлений посол ЕС в Беларуси - германский дипломат Дирк Шубель (Dirk Schuebel) покинул свой пост в Минске. "Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата", - написал Шубель на своей странице в Facebook во вторник, 11 октября.
По словам Шубеля, сегодня в Беларуси более 1340 политзаключенных, которых Евросоюз требует незамедлительно освободить без всяких условий. Дипломат особо призвал освободить правозащитника Алеся Беляцкого, с тем чтобы тот мог получить присужденную ему 7 октября Нобелевскую премию мира. Беляцкий разделил эту награду с российской правозащитной организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".