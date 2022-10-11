Посол Евросоюза в Минске Дирк Шубель оставил должность

На фоне резко критических заявлений посол ЕС в Беларуси - германский дипломат Дирк Шубель (Dirk Schuebel) покинул свой пост в Минске. "Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата", - написал Шубель на своей странице в Facebook во вторник, 11 октября.

64-летний дипломат, возглавлявший миссию ЕС в Минске с 2019 года, в своем посте раскритиковал "вопиющие нарушения прав человека и норм международного права" после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, "результаты которых были сфальсифицированы и сопровождались постоянным насилием против безвинных людей".

Освободить политзаключенных

По словам Шубеля, сегодня в Беларуси более 1340 политзаключенных, которых Евросоюз требует незамедлительно освободить без всяких условий. Дипломат особо призвал освободить правозащитника Алеся Беляцкого, с тем чтобы тот мог получить присужденную ему 7 октября Нобелевскую премию мира. Беляцкий разделил эту награду с российской правозащитной организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".

Евросоюз больше не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси и оказывает поддержку находящейся в изгнании Светлане Тихановской - одному из лидеров белорусской оппозиции. Многие белорусы считают Тихановскую победительницей президентских выборов 2020 года.

Дирк Шубель сообщил, что впредь он будет заниматься программой ЕС "Восточное партнерство", которая призвана усилить гражданское общество в Украине, Армении, Грузии и других республиках бывшего СССР.

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