Послы стран ЕС обсуждают новые санкции против Беларуси

Послы стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе в среду, 26 июня, новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси. Вопрос был срочно вынесен на повестку дня, поскольку это заседание постпредов под руководством председательствующей в Совете ЕС Бельгии - последнее. С 1 июля Евросоюз по ротации возглавит Венгрия. "За последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций (против России. - Ред.) происходит через Беларусь, - указал корреспондентке DW дипломатический источник в Брюсселе. - Когда мы вели переговоры по 14-му пакету, мы сосредоточились только на России, но остается лазейка, которую необходимо закрыть".

По его словам, в последние дни Еврокомиссия разрабатывала пакет санкций в отношении Беларуси, чтобы привести его в соответствие с ограничительными мерами, принятыми против России. "Мы понимаем, что это очень короткий срок, ведь обычно на это требуется несколько недель, - подчеркнул собеседник DW. - Но по понятным причинам подавляющее большинство государств-членов сочли, что мы должны попробовать успеть до 30 июня".

Введение новых санкций в отношении Беларуси активно продвигает Бельгия. Если штрафные меры будут приняты на уровне послов 26 июня, их могут утвердить на саммите ЕС в Брюсселе 27-28 июня.

В отношении РФ действуют 14 пакетов санкций Евросоюза. Последний из них был принят 24 июня.